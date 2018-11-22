Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 засветилась в тесте производительности в игре Final Fantasy XV

Пока что в линейке видеокарт RTX доступно лишь три решения топового сегмента. Они достаточно дорогие, а потому не являются массовыми продуктами. Многие пользователи ожидают выхода видеокарт среднего уровня. И ещё до официальной презентации модели NVIDIA GeForce RTX 2060 и потенциальных покупателей появилась возможность примерно оценить уровень производительности этого устройства.

Так, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 засветилась в базе данных теста производительности игры Final Fantasy XV. Эти сведения следует воспринимать с определённой осторожностью. Тем не менее, в прошлом эта база уже позволяла получать сведения о грядущих продуктах, в частности, о видеокарте AMD Radeon RX 590. Так что данные можно считать достоверными.

Судя по опубликованному графику, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 немного уступает в плане производительности моделям AMD Radeon RX Vega 56 и NVIDIA GeForce GTX 1070, но демонстрирует более высокий результат по сравнению с NVIDIA GeForce GTX 1060.

Некоторые аналитики ожидают, что презентация новой массовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 может состояться уже на протяжении нескольких ближайших недель, а их продажи могут начаться уже в первом квартале 2019 года. Но пока что NVIDIA стремится избавиться от избыточных складских запасов устройств на базе архитектуры Pascal, которые образовались из-за снижения активности майнеров.

Источник: techpowerup