Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 будет представлена 25 февраля, и она существенно отличается от GeForce RTX 3060 Ti и мобильной GeForce RTX 3060

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Как сообщают осведомлённые источники, компания NVIDIA наконец раскрыла своим партнёрам дату официального анонса видеокарты GeForce RTX 3060. Устройство будет представлено публике 25 февраля.

Следует отметить, что модель GeForce RTX 3060 существенно отличается от существующей GeForce RTX 3060 Ti – она выполнена на другом графическом процессоре. Устройство станет первой видеокартой, использующей GPU GA106 с 3584 потоковыми ядрами. Что ещё интересно, видеокарта среднего уровня оснащена 12 ГБ памяти GDDR6 и по объёму занимает второе место в линейке GeForce RTX 30 (Ampere), опережая модель GeForce RTX 3080 (содержит 10 ГБ памяти). Ещё один интересный факт – мобильная версия GeForce RTX 3060, которую с недавнего времени уже моно встретить в ноутбуках, содержит больше потоковых ядер (3840), но вдвое меньше памяти (6 ГБ).

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Архитектура NVIDIA Ampere NVIDIA Ampere GPU 8-нм GA104-200 8-нм GA106-300 Базовая частота 1410 МГц 1320 МГц Повышенная частота 1665 МГц 1777 МГц Ядра CUDA/RT/Tensor 4864/38/152 3584/28/112 Память 8 ГБ GDDR6 12 ГБ GDDR6 Частота памяти 14 Гбит/с 15 Гбит/с Шина памяти 256 бит 192 бит Пропускная способность памяти 448 ГБ/с 360 ГБ/с TGP/TBP 200 Вт 170 Вт Рекомендованная цена $399 $329 Дата выхода 2 декабря 2020 Конец февраля 2021

Несмотря на то, что официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 ещё не состоялся, ходят слухи, что версия производства Gigabyte уже была продана майнеру криптовалют. Фотография модели Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC была опубликована на ресурсе EtherMining. Майнер смог купить видеокарту в магазине более чем за 2 недели до официального анонса устройства.

Согласно имеющейся информации, рекомендованная розничная цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 составит $329 в США. Компания ожидает, что розничные продавцы будут предлагать видеокарту по рекомендованной розничной цене, по крайней мере, хотя бы начальную партию.

Источник: videocardz