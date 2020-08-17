Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получила 24 ГБ памяти, частота GPU GeForce RTX 3080 достигает 2,1 ГГц

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По мере приближения даты анонса видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 в сети появляется всё больше утечек, раскрывающих отдельные характеристики грядущих новинок.

Сообщается, что флагманская модель NVIDIA GeForce RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти. К такому выводу можно прийти на основании анализа фотографии печатной платы видеокарты. Устройство содержит 12 модулей памяти (а не 11, как сообщалось ранее). Произвести «правильный» подсчёт модулей удалось благодаря новой фотографии. На предыдущем снимке в результате маскировки один из модулей M506, расположенный рядом со слотом PCI-Express 4.0, не удалось рассмотреть.

Также опубликована информация о рабочей частоте графического процессора видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Видеочип работает на базовой частоте 1410 МГц, а повышенная частота установлена на значении 1740 МГц. Таким образом, Базовая частота оказалась на 60 МГц выше, а повышенная частота – на 30 МГц ниже по сравнению с нынешней флагманской видеокартой NVIDIA TITAN RTX.

Также появились некоторые сведения и о модели NVIDIA GeForce RTX 3080. Благодаря базе данных Userbenchmark удалось выяснить, что это устройство содержит 10 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая работает на частоте 4750 МГц. При этом шина доступа к памяти является 320-битной. Пропускная способность памяти составляет 760 ГБ/с. Максимальная частота графического процессора – 2,1 ГГц.

Источник: videocardz 1, 2, techpowerup