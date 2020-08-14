На живых фотографиях засветилась плата предполагаемой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080/3090





В сервисе Reddit были опубликованы фотографии грядущей видеокарты семейства Ampere (на текущий момент публикация уже удалена). Устройство содержит 11 модулей памяти (скорее всего, стандарта GDDR6X), которые расположены вокруг графического процессора. Также следует отметить, что модули памяти скомпонованы очень плотно. Вероятно, поэтому в предыдущих утечках говорилось, что конструкция компактная и сложная.

На задней стороне платы расположен ещё один чип. Однако автор публикации скрыл его, разместив сверху процессор Intel. Пока не уточняется, какое предназначение у этого чипа. Также можно отметить отличия в конструкции NVLink по сравнению с устройствами поколения Turing.

Запечатлённая на снимках видеокарта, скорее всего, представляет собой нестандартную конструкцию с увеличенным радиатором, выступающим на платой. Судя по всему, устройство оснащено сразу тремя 8-контактными коннекторами дополнительного питания. Пока не ясно, какая именно модель запечатлена на снимках: GeForce RTX 3090 или GeForce RTX RTX 3080. Автор утечки сообщает, что по словам производителя, это модель GeForce RTX RTX 3080. Но сомнения возникают из-за большого количества модулей памяти и коннекторов питания.

Как ожидается, официальный анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 состоится 1 сентября.

Источник: videocardz