Видеокарты Intel Arc Alchemist A550M и A770M показали себя в 3DMark – старшая модель на уровне GeForce RTX 3070M

Грядущие мобильные видеокарты Intel Arc Alchemist A550M и A770M прошли тестирование в пакете 3DMark (тесты Time Spy и Fire Strike Extreme), благодаря чему мы можем получить предварительное представление об уровне их производительности. Это также свидетельствует, что устройства перешли в фазу тестирования, а значит их официальная презентация может состояться уже в скором времени.

Видеокарта Intel Arc Alchemist A550M выполнена на базе графического процессора ACM-G10 с 16 ядрами Xe. Устройство также содержит 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 128 бит. В то же время модель Intel Arc Alchemist A770M является более производительным решением. В данном случае GPU включает 32 ядра Xe, а память GDDR6 имеет объём 16 ГБ и 256-битную шину доступа.

В тесте 3DMark Time Spy видеокарта Intel Arc Alchemist A550M набрала 6017 баллов. При этом использовался более старый драйвер версии 1726 и активированная функция Intel APO (Advanced Performance Optimizations). Использование APO фактически делает результат недействительным в соответствии с правилами 3DMark. Предыдущий опыт свидетельствует, что активация APO обеспечивает улучшение результата примерно на 15%. С другой стороны, это обеспечивает сопоставимость результатов с протестированной ранее версией Intel Arc A730M (с тем же GPU ACM-G10, но 24 ядрами Xe). Модель A730M, имея на 50% больше ядер Xe, оказалась на 67% быстрее, чем A550M. Также A730M была на 12% производительнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060M.

Видеокарта Intel Arc Alchemist A770M в тесте 3DMark Fire Strike Extreme набрала 13244 балла, что примерно соответствует результатам NVIDIA GeForce RTX 3070M.

Источник: videocardz