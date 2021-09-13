



В интернете появился слайд, проливающий свет на ожидаемый уровень производительности будущих графических процессоров Intel DG2. Как ожидается, такие устройства смогут конкурировать с сегментом продуктов NVIDIA выше среднего уровня.

Если слайд является истинным, Intel явно не планирует конкурировать в плане производительности своими GPU Arc Alchemist (DG2) с графическими процессорами NVIDIA GA102 и AMD Navi 21. Вместо этого Intel будет нацеливаться на графические процессоры NVIDIA GA104 и AMD Navi 22 в верхнем среднем сегменте. Судя по слайду, можно предположить, что планируется выпустить только две модели графических процессоров DG2. Хотя предыдущие утечки говорили о трёх моделях.

Версия SOC1 DG2 будет конкурировать в сегменте с TDP от 175 Вт до 225 Вт – напрямую с NVIDIA GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti. В то же время, в стане AMD основными конкурентами являются видеокарты Radeon RX 6700XT и RX 6600 XT. Следует отметить, что на слайде не указано «RX» после Radeon, что является своего рода странной ошибкой. Но фактически есть даже модель Radeon 6500 XT, которой пока что нет на рынке. Слайд из утечки мог быть просто сделан в ожидании того, что такое устройства могут быть выпущены в этом году. Следует также отметить, что графический процессор SOC1 будет предлагаться в составе продуктов в ценовой категории от $300 до $499. Но в то же время SOC1 – это один графический процессор, на базе которого Intel может создать несколько различных моделей видеокарт.

Графический процессор SOC2 предназначен для создания массовых продуктов с TDP 75 Вт. В плане производительности они будут конкурировать с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER. Это будет графический процессор либо DG2-384, либо DG2-256. В данном случае следует рассматривать ценовой диапазон $100–145 долларов, от которого отказались и NVIDIA, и AMD со своими последними архитектурами.

Источник: videocardz