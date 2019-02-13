Visa и Ощадбанк запустили бесконтактную систему оплаты проезда в электротранспорте Черновцов

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Сегодня, 13 февраля 2019 года, Visa и Ощадбанк запустили в Черновцах систему оплаты проезда в троллейбусах с помощью бесконтактных платежных карт и NFC-устройств (включая смартфоны с поддержкой Apple Pay и G Pay) на мобильных терминалах.

На первом этапе реализации проекта бесконтактная оплата будет доступна на троллейбусном маршруте №2. Уже с марта мобильные терминалы для оплаты проезда бесконтактными платежными средствами, NFC-устройствами с функцией бесконтактных платежей и транспортной карточкой будут использоваться на всем коммунальном транспорте.

Большую часть из 120 терминалов получат кондукторы городских троллейбусов. Дополнительно терминалы для приема бесконтактных платежей будет установлено в точках пополнения транспортных карт. Следующим шагом в реализации проекта планируется установка стационарных валидаторов в троллейбусах.

По мнению участников проекта, возможность бесконтактной оплаты в транспорте не только позволит сделать данный процесс более комфортным для пассажиров, но и упростит учет выручки, позволит точно определить количество перевезенных пассажиров, в том числе льготной категории, а также повысит уровень безопасности и поспособствует развитию транспортной инфраструктуры города.

Реализация инфраструктурного проекта стала возможной благодаря совместным усилиям Черновицкого городского совета и партнеров, которые запустили бесконтактные транспортные решения во многих городах Украины: Ощадбанка, который выступил эквайером проекта и эмитентом карточки черновчанина; компании Visa, которая обеспечила соответствующую техническую готовность решения и системного интегратора ООО «Симбол Транспорт».

В отличие от обычной банковской платежной карточки, карта черновчанина содержит фотографию владельца, идентификационные данные, штрих-код и бесконтактный чип-модуль, который позволяет проводить банковские операции и дает городу возможность реализовывать социальные программы для его жителей. Эта карта поддерживает различные приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг.

Напомним, что оплата проезда платежными картами в коммунальном наземном транспорте уже доступна в Ивано-Франковске, Житомире, Тернополе и Чернигове.

Источник: Ощадбанк