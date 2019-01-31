В Ивано-Франковске внедрили бесконтактную систему оплаты проезда в общественном транспорте

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Сегодня, 31 января 2019 года, компании Visa и Ощадбанк запустили в Ивано-Франковске электронную систему оплаты проезда в городском наземном транспорте. Благодаря совместному платежному решению от партнеров пассажиры муниципального транспорта получили возможность оплачивать проезд бесконтактной платежной карточкой или любым NFC-устройством с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay.

В первую очередь возможность оплачивать проезд бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира будет обеспечена на троллейбусах производства Graf&Stift, где мобильные терминалы будут расположены у водителя. В ближайшее время терминалы и стационарные валидаторы появятся и в других транспортных средствах КП «Электроавтотранс». Для осуществления оплаты пассажирам достаточно коснуться валидатора бесконтактной платежной карточкой или NFC-устройством.

Помимо повышения комфорта пассажиров, упрощения учета выручки и упрощения планирования маршрутов в соответствии с потребностями пассажиров, такой способ оплаты также повышает безопасность движения, так как водителю не нужно отвлекаться на прием наличных и выдачу сдачи во время движения транспорта.

Инфраструктурный проект осуществлен при поддержке городской власти Ивано-Франковска, оператора системы КП «Электроавтотранс», компании Visa, которая обеспечила техническую готовность решения, и Ощадбанка, выступившего эквайром проекта. Системным интегратором и разработчиком программного обеспечения проекта выступили ООО «Симбол Транспорт» и ООО «Техноинфософт».

Напомним, что оплата проезда платежной карточкой в ​​коммунальном транспорте от Visa и Ощадбанка уже доступна в Житомире, Тернополе и Чернигове.

Источник: Ощадбанк