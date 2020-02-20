Виталий Кличко: «До конца года Киев закупит 273 современных автобуса, что поможет вытеснить из центра города маршрутки и личные автомобили»

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Текущий год должен стать прорывным для транспортной инфраструктуры столицы — до нового года киевские власти обещают открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту, завершить реконструкцию Шулявской развязки, запустить видеофиксацию нарушений ПДД и т.п. Радует, что при этом КГГА не забывает о киевлянах, которые пользуются общественным транспортом.

В частности, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что обновление подвижного состава общественного транспорта станет одной из важнейших задач для Киева на ближайшие годы.

«В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это — современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет мы закупили почти 300 единиц общественного транспорта. Это — современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы», — отметил Виталий Кличко.

Он также отметил, что столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Благодаря этому в КГГА рассчитывают вытеснить маршрутки и частные авто из центра города.

«Это — практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому на западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе», — отметил Виталий Кличко.

Напомним, что две недели назад Виталий Кличко заявил, что Киев планирует приобрести 70 экологичных автобусов. Пока непонятно, идет ли речь об электробусах или современных моделях со сниженным уровнем вредных выбросов. Впрочем, если обещания будут исполнены, то киевляне уже в текущем году смогут на собственном опыте опробовать новинки общественного транспорта.

Источник: КГГА