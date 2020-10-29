Виталий Кличко показал успехи строителей Подольско-Воскресенского моста: опоры в сторону Троещины, дорога на Русановских садах и основа для метро [видео]

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Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз продемонстрировал успехи строителей Подольско-Воскресенского моста, которые несмотря на осеннюю погоду продолжают непростой процесс возведения масштабного инфраструктурного объекта.

В данный момент на строительной площадке продолжается процесс установки арочной конструкции моста в проектное положение. Специалисты постоянно контролируют нагрузки на ванты, которые удерживают конструкцию.

В направлении Троещины уже готовы опоры для будущих прогонов моста. Также продолжается процесс бетонирования проезжей части на Русановских садах. Там же параллельно бетонируют основу для будущей линии метрополитена. Всего будет обустроено 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро на нижнем ярусе.

Со стороны Подола начинается очередной важный этап — установка многотонных прогонов в сторону улиц Верхний и Нижний валы. Для этого была собрана понтонная платформа, на которой уже смонтированы мощные домкраты, с помощью которых будут установлены металлические конструкции моста.

Напомним, что недавно Виталий Кличко показал новую LED-подсветку Подольско-Воскресенского моста и в очередной раз пообещал открыть его до конца года.

Источник: КГГА