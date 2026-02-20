tradfi
Новости Устройства 20.02.2026 comment views icon

В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

В iPhone Air фіксують збої модема Apple C1X

В сети появилось первое сообщение о возможной аппаратной неисправности нового фирменного 5G-модема Apple C1X, который дебютировал в iPhone Air. Это первый iPhone с внутренне разработанным базовым модемом компании, заменившим Qualcomm X75, который использовался во всей линейке iPhone 16.


Переход на собственные модемы стал результатом многолетней работы после приобретения Apple бизнеса смартфонных модемов Intel в 2019 году. С тех пор компания формировала собственные инженерные команды по базовым станциям и расширяла портфель интеллектуальной собственности, чтобы уменьшить зависимость от Qualcomm и повысить энергоэффективность и контроль над интеграцией компонентов.

Об инциденте сообщил пользователь Reddit под ником itstheskylion. По его словам, он проснулся и обнаружил, что смартфон полностью потерял сотовую связь. Устройство не отображало ни одного деления сигнала, а диагностика указала на проблему на аппаратном уровне модема.

Пользователь утверждает, что с момента покупки держал iPhone Air в чехле, а сам корпус не имеет никаких признаков физических повреждений. Он перезапускал устройство, выполнял мягкий сброс и сброс сетевых настроек. Однако ни один из шагов не восстановил подключение к сети. Кроме того, он использовал конфигурацию с двумя SIM-картами от разных операторов, но ни одна из них не работала. Это говорит о том, что проблема не связана с перебоями в сети конкретного оператора или локальным сбоем.


Аппаратные отказы базовых модемов в современных смартфонах случаются редко, ведь устройства проходят масштабное заводское тестирование и проверку качества. В то же время массовое производство неизбежно предполагает небольшой процент дефектных экземпляров. Исторически Apple заменяет устройства с нетипичным поведением и изымает их для внутреннего анализа, особенно когда речь идет о новых технологиях. Пока нет доказательств того, что проблема имеет массовый характер или указывает на системную ненадежность C1X.

Компания продолжает развертывание собственных модемов. Ожидается, что C1X появится в iPhone 17e уже в следующем месяце, а модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складной iPhone получат модем нового поколения C2. Данные по реальной эксплуатации C1 и C1X в первых партиях устройств, вероятно, станут важной частью внутреннего мониторинга перед следующими релизами.

Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер

Спецпроекты
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина

Источник: macrumors

Популярные новости

arrow left
arrow right
Clicks Communicator: только уведомления, физическая клавиатура, microSD, 3,5 мм и ничего лишнего
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Вышли Redmi Turbo 5: от $287 за Dimensity 8500 до Max-версии с 9000 мА-ч
Face ID без "островка": Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000
Apple выпустила новый AirTag: +50% к громкости и точности поиска вещей
Коварный баг Google Pixel: вас слышат на другой стороне, когда абонент пропустил или сбросил вызов
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Второй дисплей E-ink для смартфона: небольшой ридер Xteink X4
OnePlus теперь блокирует смартфоны после установки "более старой" прошивки
Вышли глобальные Redmi Note 15: 5 недорогих смартфонов Xiaomi для всего мира
Honor клонировала iPhone 17 Pro с аккумулятором на 10 000 мАч аккумулятором
Стоимость памяти Apple iPhone 17 вырастет на 230% в 2026 году — возможно подорожание
OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Google Pixel могут испортить праздничную фотосессию — не все фото сохраняются
Официальные изображения RedMagic 11 Air накануне релиза — тонкий смартфон в действительно оригинальном дизайне
Чтобы создать iPhone Fold, Apple приобрела и разобрала китайский телефон,— инсайдер
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить