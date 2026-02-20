В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X

В сети появилось первое сообщение о возможной аппаратной неисправности нового фирменного 5G-модема Apple C1X, который дебютировал в iPhone Air. Это первый iPhone с внутренне разработанным базовым модемом компании, заменившим Qualcomm X75, который использовался во всей линейке iPhone 16.





Переход на собственные модемы стал результатом многолетней работы после приобретения Apple бизнеса смартфонных модемов Intel в 2019 году. С тех пор компания формировала собственные инженерные команды по базовым станциям и расширяла портфель интеллектуальной собственности, чтобы уменьшить зависимость от Qualcomm и повысить энергоэффективность и контроль над интеграцией компонентов.

Об инциденте сообщил пользователь Reddit под ником itstheskylion. По его словам, он проснулся и обнаружил, что смартфон полностью потерял сотовую связь. Устройство не отображало ни одного деления сигнала, а диагностика указала на проблему на аппаратном уровне модема.

Пользователь утверждает, что с момента покупки держал iPhone Air в чехле, а сам корпус не имеет никаких признаков физических повреждений. Он перезапускал устройство, выполнял мягкий сброс и сброс сетевых настроек. Однако ни один из шагов не восстановил подключение к сети. Кроме того, он использовал конфигурацию с двумя SIM-картами от разных операторов, но ни одна из них не работала. Это говорит о том, что проблема не связана с перебоями в сети конкретного оператора или локальным сбоем.





Аппаратные отказы базовых модемов в современных смартфонах случаются редко, ведь устройства проходят масштабное заводское тестирование и проверку качества. В то же время массовое производство неизбежно предполагает небольшой процент дефектных экземпляров. Исторически Apple заменяет устройства с нетипичным поведением и изымает их для внутреннего анализа, особенно когда речь идет о новых технологиях. Пока нет доказательств того, что проблема имеет массовый характер или указывает на системную ненадежность C1X.

Компания продолжает развертывание собственных модемов. Ожидается, что C1X появится в iPhone 17e уже в следующем месяце, а модели iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складной iPhone получат модем нового поколения C2. Данные по реальной эксплуатации C1 и C1X в первых партиях устройств, вероятно, станут важной частью внутреннего мониторинга перед следующими релизами.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: macrumors