ВМС США впервые сбили БПЛА с помощью полностью электрической лазерной установки

ВМС США сбили первый беспилотник (дозвуковую крылатую ракету) с помощью полностью электрического высокоэнергетического лазера. На испытательном полигоне высокоэнергетических лазерных систем армии США в штате Нью-Мексико система Layered Laser Defense (LLD) вывела из строя двигатель БПЛА, который затем приземлился на парашюте.

Разработку LLD финансировало Управление военно-морских исследований США (ONR). Разработку системы вела компания Lockheed Martin совместно с Офисом заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам. Испытания были предназначены не только для демонстрации способности лазерного оружия отслеживать и уничтожить крупные цели, такие как беспилотник, но также и другие угрозы, такие как роботизированные летательные аппараты с неподвижным крылом, квадрокоптеры и дозвуковые крылатые ракеты.

По мнению ВМС, лазерное оружие имеет ряд преимуществ. Используя оптическую систему с высоким разрешением, такое вооружение может отслеживать и помогать идентифицировать приближающиеся цели и определять, какой ущерб лазер наносит цели. Кроме того, лазерное оружие можно масштабировать и использовать не для уничтожения цели, а ослепления её датчиков.

В отличие от более ранних образцов лазерного оружия, питавшегося от химических веществ, LLD является твердотельным решением. Оно включает катушки из оптоволокна, легированных различными элементами. Эти катушки могут быть объединены, чтобы сфокусировать генерируемые ими лазеры в один мощный луч. Такой луч проецируется через оптическую систему, которая направляет его, фокусирует и компенсирует атмосферные искажения.

Кроме того, лазерное оружие не требует взрывчатых веществ или топлива, что делает его более безопасным для размещения на борту корабля. К тому же, такое оружие, теоретически, имеет неограниченный запас выстрелов, пока доступна энергия. Наконец, на один выстрел из энергетического оружия тратится около доллара. Хотя фактическая мощность этого лазерного комплекса пока не уточняется.

Источник: newatlas, US Navy