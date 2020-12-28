Во Львовской области запускают систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД

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Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объявил, что 30 декабря 2020 года на автомобильной дороге М-06 (Киев-Чоп) заработают три камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Камеры будут размещены в следующих местах:

на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;

на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;

на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.

По словам Алексея Билошицкого, эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

«В первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима. Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры», — отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Он также напомнил, что в данный момент автоматически фиксируют правонарушения на дорогах 45 камер, которые расположены в Киеве и Киевской области.

Напомним, что в начале декабря в Киеве включили первую камеру, которая фиксирует пересечение полосы общественного транспорта (только за первый день работы в тестовом режиме она зафиксировала более 1000 таких нарушений). Также Нацполиция Украины уже получила первые четыре «Фантома» на основе Skoda Kodiaq для измерения скорости в движении, причем в 2021 году ведомство планирует закупить еще 125 фантомных патрулей других моделей.

Источник: Нацполиция Украины