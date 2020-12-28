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Во Львовской области запускают систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Во Львовской области запускают систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД

Во Львовской области запускают систему автоматической видеофиксации нарушений ПДД


Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объявил, что 30 декабря 2020 года на автомобильной дороге М-06 (Киев-Чоп) заработают три камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Камеры будут размещены в следующих местах:

  • на 490 км + 400 автодороги, вблизи города Буск;
  • на 555 км + 662 автодороги вблизи села Солонка;
  • на 555 км + 730 автодороги вблизи села Солонка.
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По словам Алексея Билошицкого, эти места были выбраны из-за обилия выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

«В первый день запуска этой системы в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима.

Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены эти камеры», — отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Он также напомнил, что в данный момент автоматически фиксируют правонарушения на дорогах 45 камер, которые расположены в Киеве и Киевской области.

Напомним, что в начале декабря в Киеве включили первую камеру, которая фиксирует пересечение полосы общественного транспорта (только за первый день работы в тестовом режиме она зафиксировала более 1000 таких нарушений). Также Нацполиция Украины уже получила первые четыре «Фантома» на основе Skoda Kodiaq для измерения скорости в движении, причем в 2021 году ведомство планирует закупить еще 125 фантомных патрулей других моделей.

Источник: Нацполиция Украины

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