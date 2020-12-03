В Киеве включили первую камеру, которая фиксирует пересечение полосы общественного транспорта — за день она зафиксировала более 1000 таких нарушений





Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов («Укринфрапроект») Кирилл Хомяков сообщил, что в Киеве уже запустили первую камеру системы автофиксации нарушений ПДД, которая фиксирует факт пересечения полосы общественного транспорта. Только за первый день работы она зафиксировала более тысячи таких нарушений, однако столичным водителям пока переживать не стоит.

Дело в том, что камера запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы выписываться не будут. Впрочем, спустя определенный период данную функциональность все же запустят официально, так что водителям придется внимательнее относиться к разметке и активнее покидать полосу ОТ во время перестроений.

«В день – более 1000 нарушений. Теперь водители не будут объезжать пробки полосой общественного транспорта», – прокомментировал запуск системы Кирилл Хомяков.

Отметим, что «Укринфрапроект» уже передал Министерству внутренних дел 90 новых камер автофиксации нарушений ПДД, а до конца текущего года планируется передать МВД еще 130 таких камер. Такие камеры могут фиксировать не только превышение разрешенной скорости, но и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии разметки и полосы движения общественного транспорта (список фиксируемых нарушений будет расширяться).

Напомним, что согласно данным МВД за пять месяцев работы системы автофиксации нарушений ПДД количество штрафов за превышение скорости снизилось на 30%. Уточнить расположение камер можно в официальном приложении «Штрафы ПДД», которое уже доступно и для Android и для iPhone.

Источник: Liga.net