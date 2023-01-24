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Vodafone повышает абонплату в тарифах предоплаты SuperNet на 20%: с 10 февраля минимум 175 грн в месяц, максимум — 360 грн/месяц

Vodafone повышает абонплату в тарифах предоплаты SuperNet на 20%: с 10 февраля минимум 175 грн в месяц, максимум — 360 грн/месяц

Vodafone в очередной раз пересмотрела цены на актуальную линейку тарифов предоплаченной связи SuperNet — с 10 февраля абонплата в них вырастет в среднем на 20%, в то же время, объем мобильного интернета увеличится на 20%-50%.

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Полномасштабное российское вторжение повлекло немало негативных изменений, в том числе и на рынке телекоммуникационных услуг — в июле, еще до начала массовых атак ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, мировой банк оценивал убытки украинского телеком-рынка в $2,6 млрд. В Vodafone обосновывают повышение тарифов необходимостью покрытие расходов на модернизацию оборудования и обновление инфраструктуры в регионах боевых действий, которые становятся все больше. В то же время, в компании отмечают увеличение объемов пользования мобильным интернетом. Можно вспомнить, что с начала полномасштабного вторжения россии Vodafone уже вторично меняет стоимость тарифов подписки SuperNet — 1 июля 2022 года их стоимость выросла в среднем на 20%.

На днях оператор стал рассылать абонентам соответствующие служебные SMS и информировать об изменениях.

Vodafone повышает абонплату в тарифах предоплаты SuperNet на 20%: с 10 февраля минимум 175 грн в месяц, максимум — 360 грн/месяц
Скриншот сообщения об изменении условий в тарифе Vodafone SuperNet Start — абонплата с 10 февраля вырастет со 145 грн. до 175 грн. в месяц.

Как изменятся условия и абонплата в тарифах подписки Vodafone SuperNet и Joice

В 10 февраля абонплата вырастет в среднем на 20%, вместе с тем объем мобильного интернета увеличится на 20%-50% в зависимости от тарифа.

  • Стоимость базового Vodafone SuperNet Start увеличится со 145 на 175 грн/месяц, а объем мобильного интернета составит 15 ГБ вместо 10 ГБ.
  • Средний план Vodafone SuperNet Pro будет включать 30 ГБ мобильного интернета вместо 25 ГБ, а его стоимость меняется со 205 на 245 грн/месяц.
  • Топовый тариф Vodafone SuperNet Unlim увеличивает объем с 50 ГБ до 60 ГБ, а стоимость меняется с 300 на 360 грн/месяц.
  • Тариф Joice увеличивает объем мобильного интернета с 10 ГБ до 15 ГБ, а стоимость меняется со 135 на 170 грн/месяц.

Принимая во внимание реальность, можно ожидать дальнейшего роста цен в ближайшем будущем. И это касается не только абонентов Vodafone. С 1 декабря 2022 года «Киевстар» впервые с начала войны повысил цены в ряде тарифов подписки и контракта в 1,5 раза ( отдельные планы подорожали до 250 грн/месяц) и продолжает систематически изменять условия и стоимость более старых тарифов. Похоже, 175 грн/месяц новый «стандарт» за базовый тариф подписки у украинских операторов. На контрактных тарифах порог входа несколько ниже. Также операторы иногда предлагают имеющимся абонентам персональные акционные тарифы по сниженным ценам.


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