Vodafone составил цифровой портрет участника iForum 2019: киевлянин с высоким доходом, iPhone и любовью к соцсетям и онлайн-покупкам





На основе big data аналитики Vodafone представили портрет типичного участника интернет-форума iForum 2019. Им оказался киевлянин с высоким уровнем дохода, собственным авто и новым iPhone. Он часто бывает за рубежом и склонен к покупкам в интернете, много времени проводит в социальных сетях.

Посетители iForum чаще всего выбирают iPhone – смартфонами производства Apple обладают 38% участников форума. На втором месте – Samsung, в тройке лидеров также оказался Xiaomi. 62% участников пользуется смартфонами средней ценовой категории, 33% выбрали топовые модели. Неудивительно, ведь уровень дохода 56% аудитории, которая посетила мероприятие, можно отнести к высокому или выше среднего.

iForum в этом году было близок к гендерному равенству, но все же мужчин оказалось немного больше, чем женщин – 55% к 45%. Около половины аудитории часто бывают в зарубежных поездках. 70% участников предпочитают покупать в интернете. Оставшееся от интернет-шоппинга время участники iForum обычно проводят в социальных сетях (вероятно по работе). Больше всего мегабайт посетители iForum потратили в YouTube, на втором месте Instagram, а среди социальных сетей по-прежнему лидирует Facebook.

Среди посетителей оказалось 67% киевлян, 6% участников приехали из Харькова, по 2% — из Одессы и Днепра, чуть более 1% — из Броваров, Ирпеня, Луцка и Софиевской Борщаговки. Делегации из других городов Украины также были представлены, но не набрали больше 1%. Отметим, что статистика посещения iForum 2019 была доступна посетителям на стенде Vodafone в режиме реального времени.

Источник: Vodafone Украина