Vodafone TV запустил новый спортивный пакет и до конца года снизил стоимость пакета «Оптимальный»

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Оператор Vodafone Украина объявил, что с сегодняшнего дня, 2 ноября 2020 года и до конца текущего года стоимость пакета «Оптимальный» в рамках услуги Vodafone TV снижена и будет составлять 99 грн в месяц. Также оператор запускает новый пакет «Оптимальный Спорт».

Пакет «Оптимальный» дает возможность смотреть более 170 телеканалов, в том числе, премиальные каналы VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, также зрителям «Оптимального» доступны сериалы и премьеры от HBO, Sony, FOX, Starz. Для подключения пакета необходимо отправить SMS с текстом «1» на номер 30094.

Еще одной новостью Vodafone TV стало появление пакета «Оптимальный Спорт», который объединил практически все популярные спортивные события в одной подписке. В частности, «Оптимальный Спорт» обеспечивает доступ к спортивным каналам Футбол 1/2/3, Setanta Sports, Viasat Sport, XSPORT. Кроме спортивных каналов, «Оптимальный Спорт» предлагает весь контент базового пакета «Оптимальный». Стоимость нового пакета – 209 грн в месяц. Для подключения необходимо отправить SMS с текстом «1» на номер 30096.

Напомним, что Vodafone TV доступен практически на любом современном устройстве, включая смартфоны, планшеты, телевизоры Smart TV (Samsung и LG), а также ПК и ноутбук (с помощью web-версии Vodafone TV). При этом пользователи Vodafone TV не платят за интернет-трафик и не расходуют пакетные мегабайты, а один аккаунт можно использовать на 3 разных устройствах.

Приложение Vodafone TV можно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).

Источник: Vodafone TV