Vodafone Украина объявил результаты 2019 года: доход 15,9 млрд грн (+25%) и чистая приблыль 2,5 млрд грн (+45%) за счет заметного роста мобильного интернета

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил финансовые и операционные результаты 2019 года. За истекший период доход компании увеличился по сравнению с 2018 годом на 25% и составил 15,9 млрд грн. Показатель OIBDA также вырос на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2019 году увеличилась на 45% и составила 2,5 млрд грн.

Основной причиной увеличения доходов Vodafone стало увеличение числа пользователей data-тарифов и рост потребления услуг передачи данных. В среднем по результатам года дата-клиент Vodafone использовал 4,2 ГБ трафика в месяц. В результате дата-доходы компании увеличились на 52%. Рост потребления связан с расширением покрытия сетей скоростного интернета — на сегодняшний день 4G-сеть Vodafone доступна 71% украинцев, а 86% населения может пользоваться 3G-покрытием.

По мнению представителей оператора активное потребление также стимулировали тарифы: линейка тарифов Super Net с большим объемом интернет-трафика для клиентов предоплаченной связи, а также молодежный тариф Joice с безлимитным трафиком для популярных мультимедийных площадок и сервисов.

Дата-тарифы Vodafone привлекли заметное количество новых интернет-пользователей, что в совокупности с ростом дата-пользования повлияло на рост ARPU (62,6 грн). По результатам 2019 года абонентская база компании остается стабильной (19,7 млн) с тенденцией к росту, преимущественно в сегменте контрактных подключений.

Напомним, что на период карантина оператор мобильной связи Vodafone Украина сделал бесплатным общение в мессенджерах и социалках, а также предоставил расширенный бесплатный доступ к четырем новым сервисам, включая Vodafone Music, Vodafone Press, Bookmate и BeFit.

Источник: Vodafone Украина