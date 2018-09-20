Vodafone запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в четырех областях Украины, LTE-сеть доступна уже 14,5 млн украинцев

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина расширил 4G-сеть в диапазоне 1800 МГц в Одесской, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях. В частности, сеть четвертого поколения появилась в таких населенных пунктах, как Волноваха и Донское (Донецкая область), Боголюбы, Подгайцы и Прилуцкое (Волынская область), Илларионово и Песчанка (Днепропетровская область), а также Иличанка и Новая Долина (Одесская область).

Таким образом на сегодняшний день уже 14,5 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя Киевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Одесскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Кировоградскую, Херсонскую, Черниговскую, Закарпатскую, Луганскую и Донецкую области.

Актуальная карта 4G-покрытия доступна по следующей ссылке.

Напомним, что в июле текущего года Vodafone запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в Ивано-Франковске и Буковеле, в Луцке и Чернигове, в Ужгороде и Мукачево, в августе — сразу на десяти морских курортах на побережье Черного и Азовского морей и в Кривом Роге, а в сентябре — в Краматорске, Ковеле и в Киевской области, а также в ряде городов Донецкой и Луганской области.

Источник: Vodafone Украина