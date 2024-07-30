Военно-учетный документ с QR-кодом можно оформить через «Дію». Как это сделать?

Военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов теперь можно получить на портале «Дія». Это устраняет необходимость ехать в соответствующее учреждение и терять время в очередях.

Электронный документ, полученный через портал «Дія», имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. Его можно использовать во всех случаях, предусмотренных требованиями сегодняшнего дня — от трудоустройства до прохождения проверки на блокпостах.

Электронный военно-учетный документ имеет QR-код. Это позволяет проверить действительность документа и информацию из реестра «Оберіг», например, о бронировании. В то же время отмечается, что документ сформируется только в том случае, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке. Если информация в реестре отсутствует, что является не такой уж и большой редкостью, сформировать военно-учетный документ через портал «Дія» не получится.

Как получить военно-учетный документ через портал «Дія»:

Авторизоваться на портале «Дія» с помощью КЭП Выбрать сервис «Военно-учетный документ» Нажать «Подать заявление» и подписать его электронной подписью.

Как заявляют в Минцифры, электронный военно-учетный документ сформируется и появится в кабинете гражданина на портале «Дія» в течение 10 минут.