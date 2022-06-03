Военные хакеры США проводили наступательные операции в поддержку Украины – глава Киберкомандования

Глава Киберкомандования США Пол Накасоне рассказал в эксклюзивном интервью ресурсу Sky News, что военные хакеры США проводили наступательные операции в поддержку Украины. Это первое официальное подтверждение таких операций, проводившихся в ответ на российское вторжение.

«Мы провели серию операций по всему спектру: наступательные, оборонительные [и] информационные операции», — заявил Пол Накасоне.

Генерал не уточнил, какие именно действия предпринимали американские военные хакеры. Однако он пояснил, что эти действия были абсолютно законными, проводились под полным гражданским надзором за военными и в соответствии с политикой, принятой Министерством обороны.

Генерал Накасоне не согласился с мнением, что кибераспекты российского нападения на Украину были преувеличены. Также он похвалил украинское правительство и защитников за их стойкость. Американские киберспециалисты наблюдали попытки российских хакеров совершать атаки на спутниковые системы, объекты инфраструктуры и правительственные процессы.

На вопрос, насколько высок риск российских атак против США, генерал Накасоне сказал:

«Мы сохраняем бдительность каждый божий день. Каждый божий день. Я всё время думаю об этом».

Он добавил, что отдельные операции «передовой охоты» позволяли США выявлять иностранных хакеров и идентифицировать их инструменты до того, как они будут использованы против страны.

Источник: Sky News