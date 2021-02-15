Volkswagen «не боится» конкуренции со стороны Apple





Если Apple в дальнейшем займется разработкой собственного электромобиля, Volkswagen не будет сильно переживать по этому поводу. Об этом заявил Герберт Дисс, глава немецкого автопроизводителя. По его словам, Volkswagen «не боится» выпуска Apple Car. Автомобильная индустрия это не та сфера, в которой «можно взять верх одним махом», добавил CEO компании. Что бы Apple не представила миру, это не позволит ей в мгновение занять доминирующую позицию.

Дисс отметил, что вход на автомобильный рынок был бы довольно разумным шагом от Apple, ведь у нее есть опыт в работе с батареями, разработке дизайна и программного обеспечения. Если верить слухам, Apple делает ставку на новую технологию аккумуляторов, которые «сделают прорыв» и обеспечат электрокары большим запасом хода. А использование LiDAR и других технологий позволит реализовать функции автономного управления.

Тем не менее, пока что у Apple есть определенные трудности с запуском производства электрокаров. Очевидно, что самостоятельно она не сможет выпускать автомобили, поэтому необходимо найти партнера. Вариант с Hyundai-Kia, по всей видимости, отпал. Теперь поговаривают о Nissan, но и там не все очевидно. Так что планы по выпуску Apple Car в 2024 году пока вызывают сомнения.

В то же время, Volkswagen не стоит сильно расслабляться. В 2006 году генеральный директор Palm Эд Коллиган заявил, что у Apple не получится так просто войти на рынок смартфонов. И что мы видим сейчас? Где Palm, а где Apple. Безусловно, у Volkswagen позиции на автомобильном рынке куда сильнее, чем у Palm в свое время на смартфонном, но все же следует считаться с потенциальными конкурентами.

Источник: Engadget