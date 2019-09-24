Volkswagen запустил тестовую линию по производству батарей для электромобилей в Зальцгиттере (Германия), уже в 2024 году там будет гигафабрика с 1000 рабочих и 1 млрд евро инвестиций





Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group запустил пилотную линию по мелкосерийному производству батарей для электромобилей в исследовательском центре в Зальцгиттере (Германия). Уже в следующем году на базе этого центра заработает тестовая линия по переработке отслуживших свое батарей, а в 2023/2024 году на его основе запустят крупную совместную «гигафабрику» с компанией Northvolt.

В данный момент в Center of Excellence (CoE) в Зальцгиттере работает 300 специалистов, которые занимаются разработкой, тестированием и производством небольших партий литий-ионных батарей. На первом этапе компания вложила в центр 100 млн евро, чтобы получить собственную экспертизу в данном сегменте. Представители компании особо отметили эффективность такого центра, который объединяет R&D и тестовое производство.

Volkswagen инвестирует еще 900 млн евро в совместное со шведской компанией Northvolt предприятие, рассчитанное на производство батарей суммарной емкостью 16 ГВтч. Строительство фабрики стартует уже в 2020 году, при этом партнеры рассчитывают начать серийное производство батарей в конце 2023 — начале 2024 года. К этому времени будет привлечено еще порядка 700 специалистов, таким образом инвестиции в Зальцгиттер превысят 1 млрд евро, а количество работников — 1000 человек.

Как мы рассказывали ранее, в прошлом году Volkswagen удвоил сумму заказов на аккумуляторы для своих электромобилей с $25 млрд до $48 млрд. Volkswagen также вложит $800 млн в модернизацию завода в Чаттануге (США), который с 2022 года будет выпускать электромобили на платформе MEB.

Производитель гарантирует, что батареи электромобилей семейства VW ID. выдержат 8 лет или 160 тыс. пробега, сохранив не менее 70% емкости. На торжественном мероприятии присутствовали электромобили VW ID.3, Audi e-tron и e-Beetle.

Источник: Volkswagen