Volvo представила интеллектуальный облачный сервис по взаимному предупреждению дорожных происшествий Connected Safety

Компании Volvo Trucks и Volvo Cars представили фирменный облачный сервис Connected Safety, который позволит грузовикам и легковым автомобилям бренда автоматически предупреждать друг друга об опасных ситуациях на дороге, обмениваясь информацией о дорожно-транспортных угрозах в режиме реального времени.

Отметим, что версию Connected Safety для пассажирских автомобилей компания Volvo Cars запустила еще в 2016 году. Теперь, когда Volvo Trucks запускает собственную версию сервиса, грузовики и легковые автомобили смогут предупреждать друг друга о потенциальных опасностях благодаря обмену данными о безопасности между двумя облаками.

Сервис Connected Safety работает следующим образом — когда включаются огни аварийной сигнализации, грузовик отправляет сигнал через подключенный к интернету мобильный телефон водителя в облачный сервис Volvo Trucks. Оттуда сведения пересылаются в соответствующий сервис Volvo Cars. Затем предупреждение передается на все подключенные легковые автомобили и грузовики, приближающиеся к тому месту, где находится автомобиль со включенными огнями аварийной сигнализации.

По задумке создателей системы, своевременное предупреждение позволит водителям успеть снизить скорость, изменить курс в зависимости от дорожной ситуации и избежать столкновения (например, с поломанным автомобилем, разрушенным дорожным полотном или другим неожиданным препятствием).

Система станет доступна в Швеции и Норвегии в течение 2018 года, при этом Connected Safety может использоваться на грузовиках Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX с установленной интегрированной системой сервиса и информационно-развлекательных программ Volvo Trucks, в зависимости от характеристик грузовика и набора сервисов. В свою очередь Volvo Cars предлагает сервис Connected Safety для всех новых легковых моделей бренда, включая Volvo XC60, Volvo XC90, Volvo XC40, Volvo S90, Volvo V60 и Volvo V90.

Представители бренда отметили, что чем больше автомобилей смогут обмениваться информацией о дорожной ситуации в режиме реального времени, тем ниже будет риск столкновения и выразили надежду, что к их системе присоединятся и другие автопроизводители. При этом данная система не заменяет, а дополняет другие существующие интеллектуальные системы безопасности и системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения и предупреждения водителя о необходимости сделать перерыв, если обнаруживает признаки усталости или невнимательности.

Источник: Volvo