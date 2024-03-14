«Ворон» — трейлер новой экранизации графического романа Джеймса О’Барра с Биллом Скарсгардом

Фильм Lionsgate, который срежиссировал Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник»), выйдет в прокат 7 июня.

«Родственные души Эрик Дрейвен (Скарсгард) и Шелли Вебстер (FKA twigs) были жестоко убиты, когда их догнали демоны темного прошлого. Эрик получает шанс спасти настоящую любовь, пожертвовав собой, и отправляется, чтобы отомстить убийцам, путешествуя по мирам живых и мертвых», — говорится в синопсисе.

В актерский состав «Ворона» также вошли Дэнни Хьюстон, Изабелла Уэй, Лора Бирн, Сами Буажила и Джордан Болджер. Сценарий написали Зак Бейлин и Уильям Шнайдер, а среди продюсеров — Виктор Хадида, Молли Хасселл, Джон Дженкс и покойные Сэмюэл Хадида и Эд Прессман.

Фильм «Ворон» основан на одноименном графическом романе Джеймса О’Барра, написанном после гибели его возлюбленной в автокатастрофе. В 1994 году вышла киноадаптация от режиссера Алекса Прояса с Брендоном Ли в главной роли — фильм собрал $94 млн во всем мире при бюджете в $23 млн и стал культовым. За ним следовали три сиквела, сериал, а теперь и перезапуск, который выйдет в кинотеатрах 7 июня 2024 года.

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