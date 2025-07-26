«Воспроизвести ощущение оригинала»: команда «Чужой: Земля» рассказала о новых существах и искусственных людях в сериале

Сложно воссоздать ощущение новизны в сиквеле фильма — зритель уже знаком с деталями сеттинга. Шоураннер и актер «Чужой: Земля» рассказали о том, как этого достигли.

Гости Comic-Con 2025 в Сан-Диего узнали много нового о сериале на фестивале. Зрители франшизы уже видели ксеноморфов, лицехватов и синтетических людей много раз. Поэтому, чтобы их удивить и возродить ощущения тех, кто впервые смотрел фильм «Чужой», логично было бы попробовать еще раз. Об этом рассказали шоураннер Ноа Хоули и актер Бабу Сизей.

«Единственное ощущение, которое невозможно возродить после просмотра оригинального «Чужого», — это открытие жизненного цикла этого существа, как оно начинается в виде яйца и заканчивает трехметровым ксеноморфом, и каждый шаг на этом пути ужаснее предыдущего. И поэтому единственным способом воспроизвести это ощущение было представить новых [существ]. Вы не знаете, как они размножаются, что они едят, и таким образом вы можете вернуться к тому ощущению генетического отвращения, которое мы все испытывали, когда смотрели «Чужого» впервые», — сказал Хоули на 20-минутной панели сериала.

Кроме привычных представителей инопланетной расы, в сериале будет очень жуткое существо T. Ocellus, которое убивает свою добычу, когда орселяется в ее глазной впадине и захватывает хозяина. И это не единственное новое создание.

«Конечно, это была огромная ответственность — попытаться пойти по следам Ганса Рудольфа Гигера, Ридли Скотта и их команды. Но если у меня есть мастерство в адаптации этих фильмов, то оно в понимании того, какие ощущения и почему вызвал у меня оригинальный фильм, чтобы попытаться воспроизвести это у вас во время рассказа совершенно другой истории», — добавляет Хоули.

Помимо инопланетных монстров, «Чужой: Земля» получил три разных типа искусственных или улучшенных людей, из которых зрители франшизы ранее видели ранее только один. На Comic-Con 2025 актера Бабу Сизея спросили о необычной натуре его персонажа Морроу. Это один из членов экипажа корабля «Мажино», который возвращается по сбору образцов инопланетных форм жизни для «Вейланд-Ютани».

Морроу является киборгом, что видно по его способности трансформировать свои руки в оружие или инструменты. Как отмечает Сизей, в начале сериала «Мажино» завершает 65-летнюю миссию, то есть фактически он корабль и киборг очень старый. Актер сравнил: «Он возвращается на планету, где он по сути как iPhone 1 в мире iPhone 20».

«Чужой: Земля» начинается с экранного текста, который сообщает, что существует три разные технологии для продления человеческой жизни: киборги, синтетики и гибриды. Синтеты зрители видели во всех фильмах «Чужой», а гибриды впервые появятся в сетинге «Чужой: Земля» в 2120 году. Они имеют синтетическое тело с человеческим сознанием. Киборги же, ожидаемо, — это люди с кибернетическими улучшениями.

Морроу — единственный киборг, о котором зрители знают в начале сериала, хотя это не значит, что он единственный таки рядом. Кажется, на время событий сериала киборгов можно считать устаревшими, а гибриды — наоборот, самая новая форма. И хотя Морроу не слишком новый в технологическом плане, Сизей гордится им: «У него рука, похожая на швейцарский армейский нож!

Ранее Ноа Хоули рассказал, что в «Чужой: Земля» будет больше видов ксеноморфов, чем в любом другом фильме «Чужой» Чужой» до того. Также известно, что производство сериала могло стоить более $250 млн, а шоу якобы получит масштаб «Игры престолов». «Чужой: Земля» выйдет на FX и Hulu 12 августа, а журналисты IGN уже посмотрели первый эпизод и поделились впечатлениями на видео выше.

Источники: GamesRadar, IGN