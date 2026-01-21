OnePlus теперь блокирует смартфоны после установки "более старой" прошивки

Новости Софт 21.01.2026 comment views icon

OnePlus внедрила функцию Anti-Rollback (ARB) в ColorOS, которая фактически заставляет пользователей оставаться на новых версиях ОС и блокирует смартфоны в попытках вернуться на старые.

С выпуском ColorOS 16.0.3.501 и более новых версий (включая .503), OnePlus внедрил защиту от отката на аппаратном уровне, как заметили разработчики на форуме XDA. Для большинства пользователей это обновление не будет иметь негативных последствий, больше всего пострадают те, кто использует пользовательские ROM или практикует «понижение» версий.

Если установить любую версию, старше ColorOS 16.0.3.501/.503, устройство получит полную программную неисправность. Поскольку защита происходит на аппаратном уровне, то популярные методы разблокировки в дальнейшем не будут работать. Простыми словами, когда активируется ARB — перегорает электронный предохранитель на материнской плате, поэтому единственным выходом спасти смартфон будет ее полная замена.

ARB является частью системы Verified Boot от Android, которая была введена для предотвращения возврата к старым, менее безопасным прошивкам. Устройства таких компаний, как Xiaomi, POCO, Redmi, Google и другие, используют защиту уже много лет. По подобному принципу работает и Samsung Knox, хотя и не с такими суровыми последствиями для смартфонов.

Отмечается, что ARB уже работает на следующих устройствах и версиях:

Разработчики предполагают, что серия OPPO Find X8 и смартфоны OnePlus 11/12 станут следующими в списке. Важно: пока ARB, если верить отчетам, есть только на ColorOS. Но, учитывая общую кодовую базу OnePlus, он также может появиться на OxygenOS в будущих обновлениях.

Также сообщается, что OnePlus удалил официальные пакеты понижения версии для OnePlus 13, а это означает, что даже ранее санкционированные откаты к предыдущим версиям могут привести к блокировке устройств. Единственный на данный момент вариант для сторонников пользовательских ROM и владельцев вышеупомянутых смартфонов — не устанавливать обновления, заканчивающиеся на .500, .501 или .503 без проверки изменений.

Источник: 9to5google, androidauthority, droidwin

