Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Acer провела презентацию ряда новых продуктов, которые должны появиться в продаже к периоду новогодних праздников. Всего компания подготовила 24 новинки в различных сегментах. Остановимся коротко на наиболее интересных из них.

Компания Acer выпустила линейку компьютеров, ориентированных на экологичность (серия Vero). Она включает персональные и корпоративные ноутбуки, настольные компьютеры и аксессуары. Все новинки серии Vero отвечают определенным требованиям к экологичности. В частности, они изготовлены из переработанного пластика и поставляются в упаковке из материалов, полностью пригодных к повторной переработке. Кроме того, процедуры демонтажа, ремонта и обновления устройств существенно упрощены. Линейка включает следующие устройства:

Acer Aspire Vero – ноутбук с возможностью обновления, ориентированный на экологичность.

Acer TravelMate Vero – это ноутбук бизнес-класса с производительными процессорами Intel Core i7 (11-го поколения).

Acer Veriton Vero – миниатюрный настольный компьютер для коммерческого использования.

Acer Vero BR277 – это FHD-монитор, сертифицированный на соответствие «зелёным» стандартам ENERGY STAR, TCO и EPEAT.

Кроме того, объявлено о выпуске аксессуаров Vero: мышей и ковриков для них, а также чехлов для ноутбуков.

Ноутбук Acer Aspire Vero (AV15-51) поступит в продажу в Украине по цене от 23990 грн, ноутбук Acer TravelMate Vero (TMV15-51) – от 29990 грн, монитор Acer Vero BR277 – от 14990 грн, мышь Macaron Vero (AMR020) – от 790 грн, коврик Vero (AMP120 / AMP121) – от 590 грн, эко-чехол Vero (ABG131 / ABG132) – от 790 грн.

Acer также выпустила новые продукты с противомикробными решениями. Новые модели предназначены как для индивидуального, так и для корпоративного использования. Ноутбуки TravelMate предназначены для офисных работников, устройства Enduro Urban – для тех, кто ведёт активный образ жизни. В дополнение к ноутбукам также предлагаются и аксессуары.

Ноутбук Acer Enduro Urban N3 и планшет Enduro Urban T3 – это защищённые устройства с противомикробным покрытием, предназначенные для эксплуатации в дороге и в сложных погодных условий.

Acer TravelMate Spin P4 – мощный ноутбук-трансформер бизнес-класса.

Acer VE246Q – 23,6-дюймовый монитор с противомикробным покрытием и VA FHD панелью. Он сертифицирован на соответствие экологическим стандартам ENERGY STAR, TCO и EPEAT.

Bluetooth-клавиатура и мышь KM501 имеют сертификат Works With Chromebook.

Экологически безопасная куртка Acer для путешественников изготовлена ​​с использованием экстрактов кофейной гущи.

Ноутбук Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) поступит в продажу в Украине по цене от 34990 грн уже до конца 2021 года, ноутбук Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W) – от 21990 грн, клавиатура Acer Bluetooth и мышь KM501 – от 1790 грн, мышь Acer Bluetooth B501 – от 790 грн.

Вместе с тем Acer обновила линейку устройств ConceptD, ориентированных на создателей контента. Так, компания анонсировала выпуск ноутбука ConceptD 7 SpatialLabs (CN715-73G), который позволяет создавать стереоскопический 3D-контент без использования очков для глаз. Мобильная рабочая станция оснащена Acer SpatialLabs – комплексом оптических, дисплейных и сенсорных технологий с возможностями рендеринга в режиме реального времени, дающих возможность работать в стереоскопическом 3D-формате без дополнительных устройств. Ноутбук оснащён производительной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. Цена этого ноутбука в Украине составит от 113990 грн.

Линейка ConceptD 3 была дополнена новыми моделями-раскладушками с 16-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 16:10, а также моделями-трансформерами с 15,6 дюймовым дисплеем. Модель ConceptD 3 (CN316-73G) поступит в продажу в Украине по цене от 58990 грн, ConceptD 3 Pro (CN316-73P) – от 61990 грн, ConceptD 3 Ezel (CC315-73G) – от 64990 грн, ConceptD 3 Ezel Pro (CC315-73P) – от 67990 грн.

Дополнительно Acer представила обновлённые линейки проекторов и мониторов для геймеров и любителей домашних мультимедийных развлечений:

Acer L811 – это ультракороткофокусный проектор для домашнего кинотеатра с разрешением 4K, световым потоком 3000 люмен и поддержкой стандарта HDR10. Цена новинки – от 79990 грн.

Nitro XV272U KF – это игровой 27-дюймовый монитор формата WQHD с частотой обновления 300 Гц. Цена этой модели – от 29990 грн.

Acer CB273U – 27-дюймовый монитор формата WQHD (2560×1440) с IPS-матрицей. Эта модель предназначена для редактирования фотографий и дизайнерских работ. Её можно будет купить по цене от 12990 грн.

Наконец, Acer сообщила о расширении линейки геймерских продуктов Predator:

Новый настольный компьютер Predator Orion 7000 обеспечивает высокую производительность благодаря процессорам Intel Core 12-го поколения с разблокированным множителем и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090.

Predator GD711 – это игровой проектор формата 4K со светодиодной подсветкой. Он совместим с консолями и ПК. Устройство поступит в продажу по цене от 46590 грн.

55-дюймовый геймерский стол Predator предлагает полки и монтажные отверстия для кабеля.

Большинство анонсированных новинок поступят в продажу в Украине в первом квартале 2022 года.