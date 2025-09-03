"Все умирают от желания это увидеть": сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" получил "жуткую" дату релиза

HBO объявил дату выхода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», который расскажет предысторию клоуна-убийцы Пеннивайза в исполнении Билла Скарсгарда.

Премьеру специально запланировали за пару дней до Хэллоуина — на 26 октября, чтобы соответствовать «жуткому» настроению шоу.

«Все умирают от желания увидеть «Оно», — говорится в подписи к публикации с датой анонса и изображением театра Capitol — места, которое будет играть ключевую роль в сериале.

В заметке не уточняют с каким количеством эпизодов дебютирует сериал. Однако известно, что их всего 9.

Everyone’s dying to see IT. #ITWelcomeToDerry premieres October 26 on HBO Max.pic.twitter.com/9HqODk9P1Q — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) September 2, 2025

Посмотреть «Оно: Добро пожаловать в Дерри» можно на HBO и HBO Max, в Украине — на Megogo (платформа имеет эксклюзивные права на показ сериалов HBO, поэтому ожидаем и официальную украинскую озвучку).

Сериал является приквелом к фильму «Оно» и его продолжению 2019 года. Сюжет сосредоточится на другой группе детей, которые противостоят клоуну Пеннивайзу примерно за 27 лет до того, как «Клуб неудачников» впервые столкнулся со злодеем в детстве. Помимо Скарсгарда в актерский состав вошли Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо, Крис Чок, Джеймс Ремар и др.

Сценарий написал режиссер фильмов «Оно» Андрес Мускетти, его сестра Барбара и Джейсон Фукс. Трио также взяло на себя роль исполнительных продюсеров, а Андрес еще и срежиссировал четыре эпизода. Планируется, что сериал «Добро пожаловать в Дерри» получит три сезона, которые будут рассказывать историю «в обратном направлении».

«История, основанная на интерлюдиях книги. Интерлюдии — это, по сути, разделы, отражающие исследования Майка Хэнлона, его фрагменты. В течение 27 лет парень пытается понять, что оно такое, что его сделало, кто его сделал, кто его видел и все такое прочее… Так что первый сезон — это 1962 год, второй сезон — 1935, а третий сезон — 1908 год».

Полноценного трейлера HBO еще не выпускал. Вероятно, его запланировали ближе к релизу. Однако были два тизера, один из которых можно посмотреть ниже: