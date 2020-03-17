Всем Zen. AMD не собирается делать отдельную архитектуру для энергоэффективных процессоров





Только вчера в продажу поступили новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000, содержащие до восьми процессорных ядер Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных и встроенный GPU Radeon Vega 2-го поколения. И сейчас AMD, как известно, готовится к выпуску новых процессоров на архитектуре следующего поколения Zen 3 и видеокарт RDNA 2-го поколения — предварительно, первые процессоры Zen 3 и видеокарты Navi 2X дебютируют в октябре. Теперь же появилась официальная информация о планах AMD по выпуску энергоэффективных решений — таковых в обозримом будущем у компании не планируется совсем. Об этом в свежем интервью немецкому веб-изданию ComputerBase сообщил вице-президент AMD Джо Макри.

Многие еще наверняка не успели забыть об энергоэффективных архитектурах Bobcat 2010 года и Jaguar 2013 года. Последняя лежит в основе процессоров Kabini или SoC игровых консолей Xbox One и PlayStation 4. Не исключено, что на Jaguar и закончится история энергоэффективных процессоров AMD.

Дело в том, что нынешние микроархитектуры семейства Zen являются масштабируемыми и позволяют создавать CPU с самым разным уровнем энергопотребления — вплоть до чипов с теплопакетом 10 Вт. И в AMD, что логично, не видят необходимости тратить ресурсы на разработки специальной энергоэффективной архитектуры. Больше не интересна AMD и разработка процессоров ARM. В обозримом будущем AMD планируется сосредоточиться на дальнейшем развитии архитектуры Zen и ее использовании для разных сегментов.

Сейчас AMD предлагает 14-нм APU Dali с TDP от 12 Вт. Кроме того, в прошлом месяце вышли SoC Ryzen Embedded R1102G (6 Вт) и R1305G (8-10 Вт).

В то же время Intel пока явно не собирается отказываться от энергоэффективных «атомных» процессоров Pentium и Celeron. В конце прошлого года вышли «новые» модели семейства Gemini Lake Refresh (архитектура и техпроцесс — старые). Кроме того, Intel только представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную как раз для энергоэффективных процессоров.

Источник: ComputerBase