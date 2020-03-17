Новости
Всем Zen. AMD не собирается делать отдельную архитектуру для энергоэффективных процессоров

Всем Zen. AMD не собирается делать отдельную архитектуру для энергоэффективных процессоров

Всем Zen. AMD не собирается делать отдельную архитектуру для энергоэффективных процессоров


Только вчера в продажу поступили новейшие 7-нм мобильные APU Ryzen 4000, содержащие до восьми процессорных ядер Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных и встроенный GPU Radeon Vega 2-го поколения. И сейчас AMD, как известно, готовится к выпуску новых процессоров на архитектуре следующего поколения Zen 3 и видеокарт RDNA 2-го поколения — предварительно, первые процессоры Zen 3 и видеокарты Navi 2X дебютируют в октябре. Теперь же появилась официальная информация о планах AMD по выпуску энергоэффективных решений — таковых в обозримом будущем у компании не планируется совсем. Об этом в свежем интервью немецкому веб-изданию ComputerBase сообщил вице-президент AMD Джо Макри.

Многие еще наверняка не успели забыть об энергоэффективных архитектурах Bobcat 2010 года и Jaguar 2013 года. Последняя лежит в основе процессоров Kabini или SoC игровых консолей Xbox One и PlayStation 4. Не исключено, что на Jaguar и закончится история энергоэффективных процессоров AMD.

Дело в том, что нынешние микроархитектуры семейства Zen являются масштабируемыми и позволяют создавать CPU с самым разным уровнем энергопотребления — вплоть до чипов с теплопакетом 10 Вт. И в AMD, что логично, не видят необходимости тратить ресурсы на разработки специальной энергоэффективной архитектуры. Больше не интересна AMD и разработка процессоров ARM. В обозримом будущем AMD планируется сосредоточиться на дальнейшем развитии архитектуры Zen и ее использовании для разных сегментов.

Сейчас AMD предлагает 14-нм APU Dali с TDP от 12 Вт. Кроме того, в прошлом месяце вышли SoC Ryzen Embedded R1102G (6 Вт) и R1305G (8-10 Вт).

В то же время Intel пока явно не собирается отказываться от энергоэффективных «атомных» процессоров Pentium и Celeron. В конце прошлого года вышли «новые» модели семейства Gemini Lake Refresh (архитектура и техпроцесс — старые). Кроме того, Intel только представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную как раз для энергоэффективных процессоров.

Источник: ComputerBase

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить