Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет на Netflix в украинском дубляже

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Первый сезон «Аркейн», созданный по игре League Of Legends, стал лучшим анимационным сериалом 2021 года — второй дебютирует уже в ноябре.

Последний трейлер, кроме оригинальной версии от Netflix, получил видео с украинским дубляжом на канале Filmova — а значит и сам сериал можно будет наконец посмотреть на украинском (речь идет именно о втором сезоне, однако, возможно, дубляж появится и в первом).

«Аркейн» — это анимационный сериал, созданный по вселенной игры League Of Legends. Его действие происходит в двух вымышленных городах, аристократическом Пилтовере и Зауне с подземными трущобами, где живут бедняки и преступники. Неудачное ограбление лаборатории в первом провоцирует возвращение в мир запретной магии. Сюжет второго (и последнего, как сообщалось в июне) сезона будет посвящен «эскалации конфликта» между двумя городами, а также судьбам сестер Вэй и Джинкс.

Создатели сериала — Кристиан Линке и Алекс Йи, а к озвучиванию привлекли Хейли Стенфельд, Эллу Пурнел, Рида Шеннона, Амиру Ванн, Мика Вингерта и других. В украинском дубляже можно услышать голос Антонины Хижняк (Мотря из «Спіймати Кайдаша»).

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