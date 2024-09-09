Новости Кино 09.09.2024 в 10:37 comment views icon

Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет на Netflix в украинском дубляже

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет на Netflix в украинском дубляже

Раздел Кино выходит при поддержке?

Первый сезон «Аркейн», созданный по игре League Of Legends, стал лучшим анимационным сериалом 2021 года — второй дебютирует уже в ноябре.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Последний трейлер, кроме оригинальной версии от Netflix, получил видео с украинским дубляжом на канале Filmova — а значит и сам сериал можно будет наконец посмотреть на украинском (речь идет именно о втором сезоне, однако, возможно, дубляж появится и в первом).

«Аркейн» — это анимационный сериал, созданный по вселенной игры League Of Legends. Его действие происходит в двух вымышленных городах, аристократическом Пилтовере и Зауне с подземными трущобами, где живут бедняки и преступники. Неудачное ограбление лаборатории в первом провоцирует возвращение в мир запретной магии. Сюжет второго (и последнего, как сообщалось в июне) сезона будет посвящен «эскалации конфликта» между двумя городами, а также судьбам сестер Вэй и Джинкс.

Создатели сериала — Кристиан Линке и Алекс Йи, а к озвучиванию привлекли Хейли Стенфельд, Эллу Пурнел, Рида Шеннона, Амиру Ванн, Мика Вингерта и других. В украинском дубляже можно услышать голос Антонины Хижняк (Мотря из «Спіймати Кайдаша»).

Новый трейлер второго сезона «Аркейн» — чемпионы League of Legends в шпионской миссии в лабораторию

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School.
Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних!
Дізнатися більше

Раздел Кино выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить