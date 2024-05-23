ВВС США обнародовали первые официальные фотографии стелс-бомбардировщика B-21 Raider в полете

Военно-воздушные силы США опубликовали первые официальные изображения бомбардировщика B-21 Raider в воздухе.

Новый стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider имеет размах крыльев 40 м, пустой вес 31 750 кг и самый незаметный профиль в мире. Этот самолет должен стать третьим звеном сил ядерного сдерживания США до 2050-х годов, заменив B-1B Lancer и B-2 Spirit. Его летные испытания начались в ноябре 2023 года, а в начале 2024 года Northrop Grumman приступила к производству стелс-бомбардировщика.

Ранее изображения B-21 Raider публиковали энтузиасты, а теперь ВВС США разместили 3 собственных официальных снимка. На одном из них самолет находится в ангаре, а еще на двух — находится в полете. Фотографии были сделаны во время недавнего испытания.

Изображения дают некоторые новые сведения, в частности четкие виды заостренного носа B-21 Raider и незаметных задних кромок фюзеляжа летающего крыла. Также видно окрашенную в красный цвет трубку Пито, которая не является частью рабочего оборудования, но используется для сбора полетных данных во время испытаний.

Кроме того, можно увидеть воздухозаборники двигателя и открытый люк на верхней поверхности, который может быть заборником для вспомогательного двигателя.

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B-21 Raider предназначен для работы вместе с бомбардировщиками B-1, B-2 и B-52, которые сейчас составляют воздушную часть американской ядерной триады. Со временем он заменит старшие самолеты. Стелс-дизайн и высокая скорость B-21 Raider позволят ему проникнуть в воздушное пространство противника, чтобы доставить как ядерные, так и обычные полезные нагрузки. Ожидается, что он поступит на вооружение к середине десятилетия с минимальной целью производства 100 самолетов.

Источник: newatlas