Northrop Grumman начинает производство стелс-бомбардировщика B-21 Raider, — Пентагон

Компания Northrop Grumman получила зеленый свет к началу производства новейшего бомбардировщика B-21 Raider.

«Production of the B-21 stealth bomber is moving forward,” DoD undersecretary William LaPlante says in a statement. “This past fall, based on the results of ground and flight tests and the team’s mature plans for manufacturing, I gave the go-ahead to begin producing B-21s.''

— Anthony Capaccio (@ACapaccio) January 22, 2024