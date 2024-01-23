Northrop Grumman начинает производство стелс-бомбардировщика B-21 Raider, — Пентагон

Компания Northrop Grumman получила зеленый свет к началу производства новейшего бомбардировщика B-21 Raider.

Производство малозаметного стелс-бомбардировщика B-21 Raider продвигается вперед. Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и лётных испытаний и зрелых планах команды по производству, я дал добро на начало серийного производства B-21. Одной из ключевых характеристик этой программы изначально была разработка производства – и в таких масштабах, чтобы обеспечить надежное сдерживание противников. — Уильям Лаплант, заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению.

«Production of the B-21 stealth bomber is moving forward,” DoD undersecretary William LaPlante says in a statement. “This past fall, based on the results of ground and flight tests and the team’s mature plans for manufacturing, I gave the go-ahead to begin producing B-21s.'' — Anthony Capaccio (@ACapaccio) January 22, 2024

Бомбардировщик-невидимка совершил первый полет в ноябре, по результатам этого испытания Northrop получила контракт на начальное производство B-21. В четверг компания отчитается о прибылях за последний квартал 2023 года и, вероятно, предоставит инвесторам обновленную информацию о программе.

На прошлой неделе ВВС подтвердили, что один из шести испытательных самолетов B-21 совершил испытательный полет с авиабазы ​​Эдвардс, ставшим вторым публично подтвержденным полетом бомбардировщика, передает Defence One.

Этот самолет заменит B-1B Lancer и B-2 Spirit и, как ожидается, поступит на вооружение в середине 2020-х годов. ВВС планируют закупить не менее 100 единиц.

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