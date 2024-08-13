Видеокарта Intel второго поколения — ядра Battlemage, больше памяти, лучшая трассировка лучей

Спецификации новой видеокарты Intel второго поколения на архитектуре Battlemage просочились в сеть перед вероятным запуском. Графический процессор имеет 24 ядра Xe2 и 12 ГБ памяти

Пользователь Gaav87 обнародовал на форумах AnandTech журнал загрузка Linux, содержащая данные о видеокарте Battlemage. Речь идет о шине GPU 192 бит и 12 ГБ памяти 19 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 456 ГБ/с. Графический процессор имеет 24 ядра Xe2, 192 исполнительных блока, 15 TFLOPs производительности одинарной точности и базовую тактовую частоту 1,8 ГГц. Источник оценивает производительность видеокарты как +50% к Arc A750, но меньше RX 6800 или RTX 3070 Ti.

В предыдущих моделях Arc A750 и A770 использовался 256-битный интерфейс памяти, 8 ГБ и 16 ГБ (на некоторых Arc A770). Эта конфигурация предложила неплохую пропускную способность памяти. Но несмотря на большую шину, 8 ГБ памяти сдерживали ее возможные конкурентные преимущества в своем классе.

192-битный интерфейс Battlemage и 12 ГБ памяти являются более сбалансированной конфигурацией. Схема 192-бит / 12 ГБ распространена среди графических процессоров среднего класса и используется в NVIDIA RTX 4070 Super, Radeon RX 6750 XT и RX 7700 X.

Видеокарта нового поколения Intel с 24 ядрами Xe2 является вариантом среднего класса, тогда как более мощные новые GPU, по слухам, будут иметь 32 ядра Xe2. Графическая архитектура Intel Battlemage должна дебютировать к 2025 году. Она получила масштабное обновление, включающее вычислительные блоки нового поколения Xe2, более мощные возможности обработки искусственного интеллекта и более мощную трассировку лучей. Как встроенные видеокарты Battlemage в 1,5 раза быстрее встроенной графики Arc Alchemist в чипах Meteor Lake.

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Источник: Tom’s Hardware

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