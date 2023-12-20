GPU Intel Arc Battlemage выйдут в 2024 году

В своей презентации для торговых партнеров компания Intel подтвердила, что планирует выпустить линейку дискретных GPU следующего поколения Arc Xe² под кодовым названием Battlemage. Это будет вторая попытка Intel выйти на рынок высокопроизводительной игровой графикой с момента ее возвращения в этот сегмент в 2022 году с серией Arc Alchemist.

На слайде презентации One Intel компания рассказывается о том, чего ожидать в клиентском сегменте в наступающем году. На слайде говорится, что сегменты процессоров для ПК, процессоров для рабочих станций и дискретных графических процессоров будут расширены за счет новых устройств. Это можно рассматривать как подтверждение запуска Battlemage в 2024 году.

На старых слайдах компании было показано, что запуск Battlemage будет приурочен к выпуску клиентских процессоров Meteor Lake и Arrow Lake. Ожидается, что компания выпустит Arrow Lake где-то в 2024 году.

С помощью Battlemage Intel стремится предложить линейное увеличение производительности наряду с новыми аппаратными возможностями. Ожидается, что дискретные графические процессоры этого семейства будут изготовляться компанией TSMC по нормам производственной технологии 4-нм класса.

Источник: techpowerup