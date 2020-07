Выход двухэкранного смартфона Microsoft Surface Duo на Android ожидается до конца лета

Складной смартфон с двумя экранами Microsoft Surface Duo, работающий под управлением ОС Android, должен выйти на рынок до конца этого лета — в конце июля или уже в августе. Об этом сообщил главный редактор WindowsCentral Зак Боуден на своей страничке в социальной сети Twitter.

Update on Surface Duo schedule: MS has pushed back internal plans to launch the device later this month. Sounds like it'll still happen sometime this summer, just later than originally planned.

