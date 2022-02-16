Выходцы из CD Projekt Red создали новую студию Rebel Wolves и занялись разработкой фэнтезийной RPG с открытым миром

Группа бывших сотрудников CD Projekt Red запускают новую студию под названием Rebel Wolves и поделились первыми подробностями о своём предприятии. Судя по озвученным данным, их первая игра может стать духовным преемником хита The Witcher 3: Wild Hunt.

Соучредитель Rebel Wolves Конрад Томашкевич описал игру как «мрачную фэнтези, сюжетно-ориентированную ролевую игру класса AAA с открытым миром». Она основана на новой франшизе от соучредителя Rebel Wolves и режиссера повествования Якуба Шамалека, который также работал над играми The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

«В целом игра будет иметь такой же масштаб, как и расширение Blood and Wine для The Witcher 3, но будет гораздо менее линейной», — сказал Томашкевич.

Пока что студия Rebel Wolves находится на самом раннем этапе своего развития. В ближайшие месяцы она лишь начнёт нанимать сотрудников, а выход первой игры запланирован на 2025 год. Rebel Wolves планирует выпустить игру на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Цель учредителей состоит в том, чтобы «создать студию среднего размера, состоящую примерно из 80 человек», — сказал Томашкевич. Пока что он самостоятельно финансирует Rebel Wolves «сам», а студия «ищет деловых партнёров».

По сообщению Bloomberg, Томашкевич покинул CD Projekt Red в мае 2021 года, в компании его обвинили в агрессивном поведении по отношению к коллегам. В CD Projekt Red он был руководителем разработки Cyberpunk 2077 и вторым режиссёром игры. Компания расследовала обвинения против Томашкевича, и по его словам, комиссия признала его невиновным. CD Projekt Red в целом подверглась серьёзной проверке из-за обвинений в чрезмерной нагрузке на сотрудников в связи со срочной работой над Cyberpunk 2077.

В прошлом году CD Projekt Red покинуло несколько ключевых сотрудников, включая Анджея Завадски (занимал должность старшего геймдизайнера Cyberpunk 2077) и Матеуша Томашкевича (ведущий дизайнер квестов The Witcher 3 и квест-директор Cyberpunk 2077).

Источник: The Verge