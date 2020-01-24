Выручка Intel за 2019 год достигла рекордных $72 млрд (рекорд квартальной тоже обновлен — $20,2 млрд)





Об итогах четвертого квартала 2019 финансового года и всего года в целом вместе с другими отчиталась и компания Intel. Несмотря на проблемы, о которых сама Intel не стесняется говорить в открытую, и успехи AMD, продолжающей откусывать долю в каждом сегменте процессорного рынка, вынуждая прибегать к снижению цен, показатели оказались рекордными. Говоря точнее, до рекордных значений выросла выручка по итогам квартала и всего года.

В частности, за минувшую четверть Intel выручила $20,2 млрд, тогда как годом ранее показатель составлял $18,7 млрд (то есть, рост на 8%). Выручка за весь год увеличилась с $70,8 млрд до $72 млрд.

Валовая маржа снизилась и по итогам квартала, и по итогам всего года. В первом случае на 1,4 процентных пункта (до 58,8%), во втором — на 3,2 процентных пункта (58,6%). Квартальная операционная прибыль в годовом выражении выросла на 9% — с $6,2 млрд до $6,8 млрд, а чистая — на 33%, с $5,2 млрд до $6,9 млрд. Годовая же операционная прибыль сократилась на 5% — с $23,3 млрд до $22 млрд, а чистая осталась на прежнем уровне — $21 млрд. Отметим, что расходы на исследования и разработку, а также на поглощения сократились и за квартал, и за год. В первом случае с $5 млрд до $4,9 млрд, во втором — с $20,3 млрд до $19,5 млрд. За квартал Intel выкупила около 63 млн акций, потратив на это $3,5 млрд, и выплатила акционерам еще $1,4 млрд в форме дивидентов. За год акционеры получили $13,6 млрд в форме выкупа акций (272 млн ценных бумаг) и $5,6 млрд в форме выплаты дивидендов.

Если изучить отчет подробнее, то можно убедиться, что вклад основного подразделения Client Computing Group (CCG), отвечающего за производство платформ для ПК и мобильных устройств, по-прежнему остается самым весомым в общей структуре. Его результат за квартал составил $10 млрд (рост на 2%), а за год — $37,1 млрд (столько же было в 2018 году).

Вообще же и по итогам квартала, и по итогам года только подразделение Internet of Things Group (IOTG) показало спад выручки, а все остальные — нарастили доходы (да, еще доходы CCG за год осталось на прежнем уровне). При этом подразделение Data Center Group, отвечающее за платформы для серверов и решения для дата-центров, за квартал увеличило выручку на 19% — до $7,2 млрд. Также обращает на себя внимание результат направления Mobileye, которое показало самые высокие темпы роста и за кварал, и за год в целом.

Производитель прогнозирует, что текущий квартал завершится выручкой в пределах $19 млрд, а всего за 2020 финансовый год планирует выручить $73,5 млрд. Да, AMD такое и не снилось, но это пока.

Ресурс AnandTech привод наглядный график того, какими темпами Intel переходила на новые техпроцессы, а также еще один с динамикой изменения основных финпоказателей с 2001 года.

Остается добавить, что акции Intel после публикации такой отчетности резко подорожали на постторгах 24 января.

Источник: Intel