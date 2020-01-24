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Выручка Intel за 2019 год достигла рекордных $72 млрд (рекорд квартальной тоже обновлен — $20,2 млрд)

Выручка Intel за 2019 год достигла рекордных $72 млрд (рекорд квартальной тоже обновлен — $20,2 млрд)

Выручка Intel за 2019 год достигла рекордных $72 млрд (рекорд квартальной тоже обновлен — $20,2 млрд)


Об итогах четвертого квартала 2019 финансового года и всего года в целом вместе с другими отчиталась и компания Intel. Несмотря на проблемы, о которых сама Intel не стесняется говорить в открытую, и успехи AMD, продолжающей откусывать долю в каждом сегменте процессорного рынка, вынуждая прибегать к снижению цен, показатели оказались рекордными. Говоря точнее, до рекордных значений выросла выручка по итогам квартала и всего года.

В частности, за минувшую четверть Intel выручила $20,2 млрд, тогда как годом ранее показатель составлял $18,7 млрд (то есть, рост на 8%). Выручка за весь год увеличилась с $70,8 млрд до $72 млрд.

Основные финпоказатели Intel по итогам четвертого квартала 2019 финансового года

Валовая маржа снизилась и по итогам квартала, и по итогам всего года. В первом случае на 1,4 процентных пункта (до 58,8%), во втором — на 3,2 процентных пункта (58,6%). Квартальная операционная прибыль в годовом выражении выросла на 9% — с $6,2 млрд до $6,8 млрд, а чистая — на 33%, с $5,2 млрд до $6,9 млрд. Годовая же операционная прибыль сократилась на 5% — с $23,3 млрд до $22 млрд, а чистая осталась на прежнем уровне — $21 млрд. Отметим, что расходы на исследования и разработку, а также на поглощения сократились и за квартал, и за год. В первом случае с $5 млрд до $4,9 млрд, во втором — с $20,3 млрд до $19,5 млрд. За квартал Intel выкупила около 63 млн акций, потратив на это $3,5 млрд, и выплатила акционерам еще $1,4 млрд в форме дивидентов. За год акционеры получили $13,6 млрд  в форме выкупа акций (272 млн ценных бумаг) и $5,6 млрд  в форме выплаты дивидендов.

Основные финпоказатели Intel по итогам всего 2019 финансового года

 

Если изучить отчет подробнее, то можно убедиться, что вклад основного подразделения Client Computing Group (CCG), отвечающего за производство платформ для ПК и мобильных устройств, по-прежнему остается самым весомым в общей структуре. Его результат за квартал составил $10 млрд (рост на 2%), а за год — $37,1 млрд (столько же было в 2018 году).

Вообще же и по итогам квартала, и по итогам года только подразделение Internet of Things Group (IOTG) показало спад выручки, а все остальные — нарастили доходы (да, еще доходы CCG за год осталось на прежнем уровне). При этом подразделение Data Center Group, отвечающее за платформы для серверов и решения для дата-центров, за квартал увеличило  выручку на 19% — до $7,2 млрд. Также обращает на себя внимание результат направления Mobileye, которое показало самые высокие темпы роста и за кварал, и за год в целом.

Производитель прогнозирует, что текущий квартал завершится выручкой в пределах $19 млрд, а всего за 2020 финансовый год планирует выручить $73,5 млрд. Да, AMD такое и не снилось, но это пока.

Ресурс AnandTech привод наглядный график того, какими темпами Intel переходила на новые техпроцессы, а также еще один с динамикой изменения основных финпоказателей с 2001 года.

синяя кривая — выручка, млн долл., желтая — валовая рентабельность, %, оранжевая — операционная прибыль, млн долл., и серая — чистая прибыль, млн долл.

Остается добавить, что акции Intel после публикации такой отчетности резко подорожали на постторгах 24 января.

Источник: Intel

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