Глава Intel рассказал, как компания оказалась в аутсайдерах — и что будет дальше (7 нм в 2021-м году и 5 нм — в 2024-м)





На недавней ежегодной конференции Credit Suisse генеральный директор Intel Роберт Суон откровенно побеседовал с журналистами; лидер «синих» без каких-либо оговорок рассказал, что именно привело к той ситуации, в которой сейчас оказалась компания — из-за продолжающихся трудностей с освоением более тонких 10-нм технологических норм и дефицита 14-нм решений Intel теряет долю на рынке x86-совместимых CPU.

Нынешний застой в технологическом развитии Intel обусловлен главным образом тем, что компания в свое время неправильно расставила приоритеты. Роберт Суон, вступивший в должность CEO относительно недавно, уточнил, что на протяжении длительного времени компания стремилась удержать 90-процентную долю на рынке процессоров на архитектуре x86, а нужно было хвататься за 30-процентый кусок всего полупроводникового «пирога». По его словам, из-за крайне ограниченного мышления, Intel проглядела новые тенденции и упустила множество возможностей. Сейчас Intel активно наверстывает упущенное — расширяет портфолио программируемых ускорителей на базе FPGA, инвестирует в 5G и готовится к выходу на рынок GPU. Нынешняя стратегия заключается в том, чтобы максимально диверсифицировать бизнес и бросить максимум ресурсов на развитие «непрофильных» направлений (тех, что не связаны с основным процессорным бизнесом).

Что касается нынешней ситуации с дефицитом массовых 14-нм процессоров и сложностями освоения более тонких технологических норм, гендиректор Intel Роберт Суон видит три ключевые ошибки, допущенные ранее. Первая — слишком высокий спрос на серверные процессоры. Вместо заложенного в плане на 2018 год 10-процентного роста в серверном сегменте, фактический рост составил целые 21%. Чтобы удовлетворить спрос в этом сегменте, потребовалось высвободить часть производственных мощностей, использующихся для выпуска мобильных и настольных CPU. В итоге последние оказались в дефиците.

Вторая ошибка — партнерство с Apple. Таким образом, глава Intel официально подтвердил то, что мы уже слышали год назад — побив горшки с Qualcomm, Apple полностью перевела свои смартфоны iPhone на сотовые модемы Intel, которой под эти цели пришлось высвободить немалую часть производственных мощностей, ранее использовавшихся для выпуска потребительских процессоров. Чем закончилась вся эта история мы знаем — Apple и Qualcomm помирились, а Intel, оказавшись не у дел, была вынуждена выйти из игры и продать свой бизнес по выпуску модемов для смартфонов Apple, понеся «многомиллиардные потери».

Наконец, третья ошибка, повторно признанная главой Intel, — это «слишком агрессивный» подход к сохранению темпа освоения новых технологических норм. При переходе с 14 нм на 10 нм Intel попыталась прыгнуть выше головы и увеличить количество транзисторов в 2,7 раза, тогда как при переходе с 22 нм на 14 нм коэффициент составлял 2,4. Чем в итоге закончилась эта дерзкая попытка, мы уже знаем (пятилетней задержкой поставок 10-нанометровой продукции).

Гендиректор Intel заверил, что на следующем шаге компания вернется к прежнему темпу: в четвертом квартале 2021 года начнется выпуск 7-нанометровой продукции с использованием EUV-литографии, которая по плотности компоновки транзисторов будет соответствовать 5-нанометровой конкурента TSMC, а во втором полугодии 2024 года Intel рассчитывает наладить выпуск 5-нанометровой продукции, которая будет конкурировать с 3-нанометровой от TSMC.

Источник: Wccftech