Вышел бенчмарк Geekbench 5.0: отказ от поддержки 32-разрядной архитектуры, темная тема и новые тесты

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Компания Primate Labs, разработчик популярного кроссплатформенного теста производительности GeekBench, анонсировала выпуск новой версии ПО, которая получила порядковый номер 5.0. Напомним, предыдущая версия 4.0. вышла три года назад.

Итак, новая версия бенчмарка приносит многочисленные изменения, и одним из наиболее важных (так как речь о совместимости) является то, что она будет распространяться только в 64-разрядной версии. То есть, вслед за многими другими Primate Labs отказались от поддержки 32-разрядной архитектуры.

Другие изменения включают дополнения к синтетическим тестам производительности CPU для оценки возможностей в операциях, связанным с машинным обучением, дополненной реальностью и вычислительной фотографией. Все это призвано предоставить более полную картину о возможностях платформы. Появилась возможность оценки влияния объема памяти на общую производительность процессора путем тестов с большими объемами данных. Кроме того, появилось несколько различных режимов с гибкой настройкой разных атрибутов для оценки производительности процессора в многопоточных нагрузках.

Что касается вычислительной составляющей, к ранее поддерживаемым графическим API CUDA, Metal и OpenCL в свежей версии присоединился Vulkan. В GeekBench 5.0 появились новые тесты производительности с алгоритмами, в которых задействуется ускорение GPU для задач компьютерного зрения, таких как Stereo Matching, и дополненной реальности, таких как Feature Matching. То есть, результаты Geekbench 5 нельзя сравнивать с результатами Geekbench 4.

Наконец, GeekBench 5.0 получил обновленный интерфейс с полной поддержкой темной темы для компьютеров под управлением macOS 10.14, позже в этом году она станет доступна и для iOS 13.

Geekbench 5 уже доступен для Windows, macOS и Linux на официальном сайте разработчиков. Загрузить мобильную версию Geekbench 5 и Geekbench 5 Pro для iOS желающие могут из App Store, а для Android новый Geekbench 5 выйдет до конца этой недели.

Источник: Geekbench