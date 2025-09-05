Вышел финал сериала "Декстер: Воскрешение" — все 10 эпизодов доступны для просмотра

На Paramount завершился первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение», а значит все 10 эпизодов уже сегодня доступны для одновременного просмотра.

«Декстер: Воскрешение» — это продолжение сериалов «Декстер» и «Декстер: Новая кровь», которое стартует сразу с событий второго. После того как Харрисон стреляет в отца в Айрон-Лейк, тяжело раненый Декстер Морган борется за свою жизнь и в итоге выживает.

«Декстер Морган, который чудом избежал смерти, отчаянно хочет сблизиться с сыном Харрисоном, но боится навредить, ведь на него ведет охоту бывший сослуживец. В городе тем временем появляется опасный враг: миллиардер-психопат, который манипулирует людьми, и его охранник. Дорога к семейному счастью для Декстера рискует снова стать кровавой».

Майкл Холл вернулся к своей роли в компании Дэвида Зайяса, Джека Олкотта, Джеймса Ремара, Умы Турман и Питера Динклэйджа, а также Нила Патрика Харриса, Кристен Риттер и др. Режиссерами ленты выступили Маркос Сиега и Моника Раймунд.

Сериал получил довольно высокие первые оценки, стартовав со 100% на Rotten Tomatoes. В рецензиях «Воскрешение» называли «самым интересным проектом франшизы со времен ранних сезонов под руководством шоураннера Клайда Филлипса». Сейчас рейтинг снизился до 95% от критиков и 88% от зрителей

«Это тот Декстер, возвращение которого мы хотели увидеть с момента окончания оригинального сериала в 2013 году. Он также развивает историю дальше, полон острых ощущений, черного юмора, захватывающей и драматической истории, а также еще одной выдающейся игры Майкла Холла», — из рецензии ComicBook.

Напомним, что десятый и финальный эпизод «Воскрешения» слили в сеть за неделю до официального релиза. В официальной украинской озвучке сериал можно посмотреть на Киевстар ТВ и Megogo, но там, напоминаем, эпизоды выходят позже американской премьеры, так что пока доступны всего 9.

Ранее Paramount продлила «Декстер: Воскрешение» на второй сезон, производство которого должно стартовать «в ближайшее время». Тем временем сериал-приквел «Первородный грех» с молодым Декстером Патриком Гибсоном закрыли, несмотря на то, что в апреле публично объявили о продлении.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Трейлер

Отрывок 10-го эпизода