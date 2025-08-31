Новости Кино 31.08.2025 comment views icon

Финальный эпизод "Декстер: Воскрешение" появился в сети — на русском языке

Пока не все зрители уже посмотрели девятый эпизод «Декстер: Воскрешение», пираты «слили» десятый, финальный. Не сказать, чтобы фанаты сильно обрадовались этому.

Утечка произошла, и пока неизвестно об ускорении выхода сериала или еще каких-то мерах по этому поводу Paramount Plus. В сеть попала версия, оснащенная русским дубляжем, по понятным причинам мы не публикуем каких-либо ссылок. Официальный аккаунт сериала в X обоснованно возмущён и опасается снижения рейтингов шоу.

«Для тех из вас, кто делится утечками «Декстер: Воскрешение»: ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАНОВИТЕСЬ!!! Можно было бы подумать, что люди настолько любят шоу, что распространяют только то, что выпускает Paramount Plus!!! Нам не нужно снижение рейтингов, ОСОБЕННО после того, как «Первородный грех» только что отменили!!!!»

Обычно социальные сети являются «рассадником» спойлеров, поэтому настоящим фанатам «Декстера» стоит обходить некоторые публикации X и Reddit, которые уже порезали эпизод на клипы и скриншоты, а также наделали текстовых спойлеров. Мнения ценителей по поводу факта утечки преимущественно негативные, однако есть и злорадство россиян (автор новости наткнулся на такой комментарий почти сразу). Единственное что можно сказать по содержанию — отзывы тех, кто все же посмотрел «пиратку», положительные.

Девятый эпизод «Декстер: Воскресение» дебютировал на Paramount Plus на этой неделе, и содержит один из самых шоковых моментов сериала. выхода десятого осталось ждать недолго, и ожидание, очевидно, этого стоит. Последний сериал о «справедливом» маньяке Декстере Моргане суперуспешно продолжает единственный сезон «Декстер: Новая кровь» и возвращает на экран Майкла С. Холла, но события происходят в других декорациях. Сериал «Декстер: Первородный грех» был неожиданно отменен после первого сезона. Некоторые зрители отмечают, что в целом он выполнил функцию представления начала пути молодого Декстера.

Источник: IGN

