Вышел Meizu 22: четыре 50 МП камеры, компактность и забота о глазах

Андрій Русанов

Вийшов Meizu 22: чотири 50 МП камери, компактність та турбота про очі

Китайский производитель представил Meizu 22 вместе с обновленной Flyme AIOS 2. Телефон увидел свет после задержек, изначально его планировали запустить в августе.

Meizu 22 весит 190 г и имеет толщину 8,15 мм, 2,5D переднюю панель с микровыгибом и 1,2 мм рамку экрана с четырех сторон. Изюминка — кнопка искусственного интеллекта, которая, по словам компании, может запускать более 20 различных действий.

Телефон получил 6,3″ дисплей с разрешением 1,5K. Он поддерживает адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, имеет пиковую яркость до 6000 нит и охватывает полную цветовую гамму DCI-P3. Экран использует технологию защиты глаз RuRan, которая сочетает аппаратное снижение уровня синего света и DC dimming.

Смартфон имеет три камеры на задней панели: 50 МП основной объектив с оптической стабилизацией (OV50H, 1/1,3″, f/1,68), 50 МП перископический телеобъектив с 3x оптическим увеличением (Sony IMX882, OIS, 15 см) и 50 МП сверхширокоугольная камера (OV50D, 122° FoV, f/2.0, макрообъектив 2,5 см). Четвертые 50 МП — это селфи-камера на датчике OV50D, с функциями омоложения лица искусственным интеллектом и HDR.

Вийшов Meizu 22: чотири 50 МП камери, компактність та турбота про очі

В Meizu 22 работает процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, который охлаждает жидкостная система и испарительная камера площадью 4500 мм². Телефон питает аккумулятор емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой до 80 Вт и беспроводной до 66 Вт. Программное обеспечение Flyme AIOS 2 предлагает такие функции, как рисование с помощью искусственного интеллекта, фильтры ИИ, удаление случайных людей из кадров, уменьшение бликов и удаление муара.

Также Meizu 22 оснащен линейным вибромотором, функциями инфракрасного пульта дистанционного управления и защищен по стандарту IP66/IP68. Только топовый смартфон с 16 ГБ / 1 ТБ памяти поддерживает UWB, USB 3.2 и DisplayPort 1.2, остальные варианты ограничены USB 2.0 (480 Мбит/с).

Стоимость Meizu 22 в Китае начинается с $420 в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ и возрастает до $590. Телефон уже доступен в стране, о международном релизе пока не известно.

Источник: GizmoChina

