Новости Кино 06.09.2023 в 16:14

Вышел новый «взрослый» трейлер фильма «Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стейтемом

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На канале Kinomania Film Distribution вышел новый дублированный трейлер будущего фильма «Неудержимые 4», в котором известная команда наемников пытается спасти мир от возможной ядерной войны.

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Боевик «Неудержимые 4» является продолжением трех предыдущих фильмов. На этот раз команда получает очередную опасную задачу, которая вовлекает ее в ядерный конфликт между россией и США. Руководитель террористической организации планирует нелегальную транспортировку ядерных боеголовок. Это грозит разжиганием конфликта, способного привести к глобальной войне, которая уничтожит мир. Барни Росс (Сталлоне) передает Ли Кристмасу роль лидера отряда, состав которого пополняется несколькими новыми участниками.

Режиссером фильма «Неудержимые 4» стал Скотт Во («Need for Speed: Жажда скорости»). Главные роли исполнили актеры Джейсон Стейтем («Мег: Монстр глубины», «Форсаж Х»), Сильвестр Сталлоне («Стражи Галактики 3», франшизы «Крид», «Рокки»), Меган Фокс («Трансформеры», «Хищница»), 50 Сент («Шпионка»), Дольф Лундгрен («Аквамен»), Рэнди Кутюр и другие. Однако в съемках четвертой части не участвовали Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис (из-за состояния здоровья его кинокарьера завершилась), которые были задействованы в некоторых предыдущих частях франшизы. Еще одно отличие от предыдущих фильмов серии – Сильвестр Сталоне, работавший над сценариями всех предыдущих частей, в этот раз не участвовал в написании сценария.

Фильм «Неудержимые 4» выйдет в украинский прокат 21 сентября 2023 года.

Вийшов новий «дорослий» трейлер фільму «Нестримні 4» з Сильвестром Сталлоне та Джейсоном Стейтемом

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