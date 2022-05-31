Disney+ показал первый трейлер фильма Роберта Земекиса Pinocchio / «Пиноккио» с Томом Хэнксом

Walt Disney Studios выпустила трейлер грядущего фильма «Пиноккио». Премьера состоялась во время трансляции программы «Доброе утро, Америка» на канале ABC, принадлежащем компании Disney. Позже ролик добавили на официальный канал студии на YouTube.

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За адаптацию классического анимационного фильма Уолта Диснея отвечает режиссер Роберт Земекис. В актерском составе есть несколько звезд, таких как Том Хэнкс, который сыграет Джепетто, Синтия Эриво в роли Голубой Феи и Джозеф Гордон-Левитт в роли сверчка Джимини. Фильм выйдет в этом году только на Disney+.

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«Пиноккио» рассказывает историю деревянной марионетки, вырезанной столяром Джепетто, которую Голубая Фея оживила после того, как плотник загадал желание падающей звезде. История основана на детском романе 1883 года «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди.

Также известно, что Disney работает над киноадаптацией «Белоснежки», в которой главную роль сыграет Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»), а роль мачехи исполнит Галь Гадот. Интересно, что это был первый анимационный фильм, выпущенный студией Уолта Диснея до «Пиноккио» в 1940 году. Но следующим диснеевским фильмом будет «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли, премьера которого запланирована на 2023 год.

Свою версию классической сказки Карло Коллоди скоро должен представить и Гильермо дель Торо. Кукольный анимационный фильм должен выйти на Netflix в декабре.