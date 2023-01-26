Вышел украинский трейлер фильма «Шазам! Ярость богов», показы в кинотеатрах начнутся в марте

Уже этой весной в украинском прокате выйдет новый супергеройский фильм «Шазам! Ярость богов» от New Line Cinema. Это продолжение истории о подростке Билли Бэтсоне, овладевшем сверхчеловеческими способностями. Произнеся волшебное слово «ШАЗАМ!», Билли превращается в своё взрослое альтер эго – супергероя Шазама.

Действие фильма «Шазам! Ярость богов» разворачивается через некоторое время после событий оригинальной ленты. Билли Бэтсон уже заметно повзрослел, а в его супергеройских делах теперь ему помогают члены приемной семьи, тоже наделенные силами богов. Относительно мирное существование завершается, когда дочери Атласа прибывают на Землю. Мстительная троица древних богинь отправляется на поиски похищенной у них магии. А для её возвращения они хотят использовать оружие, которое может уничтожить мир. Билли – он же Шазам – и его семья начинают битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Ф. Сандберг («Шазам!»). Главные роли исполнили актёры Закари Ливай («Тор: Рагнарёк», «Шазам!»), Ашер Эйнджел («Шазам!»), Джек Дилан Грейзер («Оно»), Адам Броди («Перспективная девушка»), Джимон Хонсу («Форсаж 7»), Росс Батлер и другие.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Показ фильма «Шазам! Ярость богов» стартует в Украине 16 марта 2023 года.