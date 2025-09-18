Новости Игры 18.09.2025 comment views icon

Вышла демоверсия Little Nightmares 3 — игроков приглашают в Некрополис, на бой с монстром-малышом

Маргарита Юзяк

Вышла демоверсия Little Nightmares 3 — в ней игроки попадают в Некрополис, первую зону игры, и сталкиваются с монстром-малышом. Попробовать ее можно уже сейчас на всех основных платформах.

В демоверсии вы управляете двумя героями — Смутком (Low) и Одиночеством (Alone). События разворачиваются в заброшенном городе среди пустыни, который называется Некрополис. Именно здесь впервые появляется монстр-малыш — гигантский ребенок, преследующий игрока. Играть можно как в одиночку (вторым персонажем управляет ИИ), так и в кооперативе.

Важное ограничение: кросплей отсутствует, поэтому игроки должны быть на одной платформе. В то же время доступна игра между поколениями, например PS5 и PS4. Также достижения из демоверсии не переносятся в финальную игру. К сожалению, в демо в Steam не будет иметь поддержку украинского языка. Разработчики не назвали конечную дату, поэтому первую зону можно проходить сколько угодно раз до октября.

Отдельно на маркетплейсы можно найти Mirror Edition — коллекционное издание стоимостью $110. Оно включает все цифровые бонусы Deluxe Edition за $60, а также кучу мерча: фигурку главных героев, стальной футляр, артбук, саундтрек на CD, наклейки и тематическую коробку. Выглядит как «полный сундук сокровищ» для фанатов, которые ждали продолжения с момента первого тизера.

Little Nightmares 3 — первая кооперативная игра серии, рассказывающая историю двух друзей, которые пытаются сбежать из жуткого мира Нигде. Полная версия выйдет 10 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2.

Вместе с тем напомним, что Little Nightmares вдохновила немало разработчиков сделать нечто похожее. Например, появился трейлер хоррора, где история разгорается в альтернативном Таиланде 1970-х. А также украинская студия показала Floralis о поисках сестры в мире хищных растений, которая одновременно напоминает Inside.

