Новости Игры 06.04.2023 в 17:20

Вышло обновление игры God of War Ragnarok с новым режимом New Game+, существенно меняющим геймплей

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышло обновление игры God of War Ragnarok с новым режимом New Game+, существенно меняющим геймплей

Sony выпустила масштабное обновление игры God of War Ragnarok, которое приносит новый режим New Game+. Это больше, чем переделка с более сильными врагами. Новый режим предлагает дополнительные функции и действительно новую игру.

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New Game+ открывается после прохождения основной игры. Фактически, игроку предлагается новое приключение, в котором не приходится начинать с нуля. Всё накопленное снаряжение, оружие и навыки переносятся из предыдущего сохранения.

Изменения включают несколько новых комплектов брони, которые привносят в игру уникальную игровую механику. Броня Зевса увеличивает урон от магии и заклинаний, но подвергает персонажа большему риску внешнего урона. Спартанская броня устраняет все улучшения навыков и характеристик, увеличивая сложность и не оставляя права на ошибку. Броня Черного Медведя и Броня Ареса, напротив, дают игрокам уникальные бонусы, такие как повышенная защита и увеличение количества выпадающих редких предметов. Есть также множество новых вариантов кастомизации для уже существующих типов брони.

Вышло обновление игры God of War Ragnarök с новым режимом New Game+, существенно меняющим геймплей

Максимальный уровень увеличен как для врагов, так и для игрока. Любое снаряжение девятого уровня можно преобразовать в версию «Плюс» с большим количеством вариантов развития. Преобразование снаряжения также дает специальные монеты, которые используются для покупки новых чар.

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Добавлены новый чары, которые позволяют применять к амулету перки и характеристики, обычно зарезервированные для определенного комплекта доспехов. Это позволяет получить соответствующие преимущества без необходимости носить доспехи. Такая система позволит экспериментировать и находить лучшую комбинацию для уникального стиля игры. Некоторые враги теперь будут сбрасывать новые чары, повышающие характеристики.

Вышло обновление игры God of War Ragnarök с новым режимом New Game+, существенно меняющим геймплей

Кроме того, были переработаны финальные боссы, арена для спаррингов получила новых врагов. Ещё добавлен новый черно-белый режим для более кинематографической передачи.

Обновление God of War Ragnarök с режимом New Game+ уже доступно для загрузки. Оно распространяется бесплатно.

Источник: Engadget


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