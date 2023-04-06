Вышло обновление игры God of War Ragnarok с новым режимом New Game+, существенно меняющим геймплей

Sony выпустила масштабное обновление игры God of War Ragnarok, которое приносит новый режим New Game+. Это больше, чем переделка с более сильными врагами. Новый режим предлагает дополнительные функции и действительно новую игру.

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New Game+ открывается после прохождения основной игры. Фактически, игроку предлагается новое приключение, в котором не приходится начинать с нуля. Всё накопленное снаряжение, оружие и навыки переносятся из предыдущего сохранения.

Изменения включают несколько новых комплектов брони, которые привносят в игру уникальную игровую механику. Броня Зевса увеличивает урон от магии и заклинаний, но подвергает персонажа большему риску внешнего урона. Спартанская броня устраняет все улучшения навыков и характеристик, увеличивая сложность и не оставляя права на ошибку. Броня Черного Медведя и Броня Ареса, напротив, дают игрокам уникальные бонусы, такие как повышенная защита и увеличение количества выпадающих редких предметов. Есть также множество новых вариантов кастомизации для уже существующих типов брони.

Максимальный уровень увеличен как для врагов, так и для игрока. Любое снаряжение девятого уровня можно преобразовать в версию «Плюс» с большим количеством вариантов развития. Преобразование снаряжения также дает специальные монеты, которые используются для покупки новых чар.

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Добавлены новый чары, которые позволяют применять к амулету перки и характеристики, обычно зарезервированные для определенного комплекта доспехов. Это позволяет получить соответствующие преимущества без необходимости носить доспехи. Такая система позволит экспериментировать и находить лучшую комбинацию для уникального стиля игры. Некоторые враги теперь будут сбрасывать новые чары, повышающие характеристики.

Кроме того, были переработаны финальные боссы, арена для спаррингов получила новых врагов. Ещё добавлен новый черно-белый режим для более кинематографической передачи.

Обновление God of War Ragnarök с режимом New Game+ уже доступно для загрузки. Оно распространяется бесплатно.

Источник: Engadget