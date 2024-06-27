«Черный список» Илона Маска — с кем враждовал миллиардер в 2024 году

«Я несколько раз выстрелил себе в ногу? Да. … Я думаю, что я не должен делать твиты после 3:00 ночи», — сказал Илон Маск о своей привычке к резким постам в социальных сетях в интервью BBC в апреле 2023 года. Скандальный миллиардер понимает свою склонность к несдержанным высказываниям, которая иногда приводит к спорам. История словесных нападок Маска значительно длиннее, но вот с какими миллиардерами он «воевал» в 2024 году.

Марк Цукерберг, глава Meta ($181 млрд)

В этом году Илон Маск вернулся к идее поединка между ним и Цукербергом. Фактически, в прошлом году обе стороны отказались от этого по разным причинам.

«Если бы только Цукерберг был таким крутым (вздох). Я предлагал драться с ним в любом месте, в любое время, по любым правилам, но все, что я слышу, — это сверчки», — написал Маск 15 мая.

Марк Цукерберг не прокомментировал этот случай.

Сэм Альтман, руководитель OpenAI ($2 млрд)

Альтман вместе с Маском основал OpenAI в 2015 году. Но разногласия во взглядах на то, как должна развиваться OpenAI, вбили между ними клин. В феврале Маск подал иск против OpenAI и Альтмана с обвинением в нарушении некоммерческой миссии проекта из-за партнерства с Microsoft. Но потом он отозвал иск, обещая рассказать об этом позже.

Альтман оставался вежливым, когда публично отвечал на упреки Маска. В марте руководитель OpenAI сказал в подкасте Лекса Фридмана, что считает иск Маска обескураживающим и ожидает, что Маск будет иметь «больше сочувствия» к амбициям OpenAI.

«Не так давно Илон безумно говорил о запуске ракет, когда люди смеялись над этой мыслью, поэтому я думаю, что у него было бы больше сочувствия к этому», — сказал Альтман Фридману.

Марк Кьюбан, звезда бизнес-реалити-шоу «Акулий танк» ($7,46 млрд)

Кьюбан спорил с Маском по многим темам, начиная с различных взглядов на корпоративное многообразие, справедливость и инклюзивность до различных мнений относительно президента Байдена.

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«Марк Кьюбан отчаянно пытается продемонстрировать свою «добродетель», но его лицемерие никого не убеждает», — писал Маск в январе.

Однажды Маск назвал Кьюбана «расистом» в посте X за поддержку корпоративной инициативы DEI с квотами для различных социальных групп. Позже он удалил пост.

«Если бы Байден был плотоядным зомби, которому осталось жить 5 секунд, где после переизбрания Земля погрузилась бы в 1000-летнюю тьму, я все равно проголосовал бы за него», — Марк Кьюбан», — написавший Маск. «Мне весело проводить спарринги с Илоном. Он любит троллить, и я тоже», — сказал Кьюбан. «У меня с ним нет проблем».

Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса ($38,6 млрд)

В марте Маск раскритиковал Маккензи Скотт за ее благотворительность.

«Сверхбогатые бывшие жены, которые ненавидят своего бывшего мужа» должны быть внесены в список «Причин гибели западной цивилизации», — написал Маск 6 марта. Позже он удалил сообщение.

Мелинда Гейтс, бывшая жена Билла Гейтса ($13,3 млрд)

Похожее отношение у Маска и к Мелинде Гейтс, после того, как она поддержала Байдена на предстоящих выборах президента.

«Возможно, это крах западной цивилизации», — написал Маск 20 июня.

Винод Хосла, инвестор OpenAI ($7,7 млрд)

В отличие от других представителей этого списка, венчурный капиталист Винод Хосла первым зацепился за Маска.

«Как говорится, если вы не можете внедрить инновации, подайте в суд, и вот что мы имеем здесь. Старый Илон построил бы с нами, чтобы достичь той же цели», — высказался Хосла после иска Илона Маска к OpenAI. «Винод не знает, о чем он говорит», — ответил Маск.

Но Хосла не закончил на этом. Несколько дней спустя он дал Маску, который часто размещает и репостит мемы, попробовать «собственное лекарство», и высмеял xAI.

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Илон Маск сам дает себе рецепт, что делать, но, похоже, не следует ему:

«Если вы собираетесь твитнуть что-то, что может быть противоречивым, сохраните это как черновик, а затем посмотрите на следующий день и решите, хотите ли вы все еще это твитнуть».

Источник: Business Insider