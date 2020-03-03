Waymo привлекла внешнее финансирование в сумме $2,25 млрд

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Компания Waymo (подразделение Alphabet, которое занимается разработкой технологии автономного управления транспортными средствами) провела первый раунд внешнего финансирования. Благодаря этому удалось привлечь инвестиции в сумме $2,25 млрд. Инвесторами стали Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board, Mubadala Investment Company, Magna International, Andreessen Horowitz и AutoNation.

До этого времени Waymo вела свою деятельность (и добилась немалых успехов) в сфере разработки самоуправляемых автомобилей, полагаясь исключительно на финансирование родительской компании Alphabet. Теперь же ситуация меняется, переводя компанию в неопределенную, но потенциально прибыльную новую фазу развития. Подготовка к внешнему финансированию была достаточно долгой. Сообщения о том, что Waymo начала искать внешних инвесторов, впервые появились почти год назад.

Также сообщается, что компания добавляет внешних представителей в свое правление, включая представителей Silver Lake и Canadian Pension Fund. Об этом заявил генеральный директор компании Джон Крафчик. Эти представители присоединятся к самому Крафчику и другим должностным лицам компании, а также руководителям Alphabet, которые уже входят в правление.

В Waymo говорят, что дополнительно привлечённые средства помогут ускорить планы компании по коммерциализации революционной технологии автономного вождения.

Источник: The Verge